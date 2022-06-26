梁愛詩：因國安法新選制移民者 源於不了解

籲新班子先顧民生 再檢視政改否

梁表示，重啟政改需根據香港實際情况，如社會穩定和一國兩制落實得好，可加快步伐。她認為香港「止暴制亂」恢復秩序不久，新政府上場應先團結各界，處理迫切的民生問題如住屋、貧富懸殊和青年就業，令市民得到幸福感，然後才發展政制。她提到2014年人大提出的「831」框架有很大發展空間，惟當時反對派堅持「公民提名」。她說，不少市民的國家觀念薄弱，因為殖民地不想他們有國家觀念，而回歸後要有國家民族認同，接受中國人身分後，不少事也順理成章，也應接受人大的權力。她說有人認為一國兩制有變，只因理解不夠清晰，強調基本法自從通過開始，所有規定已存在。

梁又說，因國安法和完善選舉制度而移民的港人是不了解情况，認為民主不僅是一人一票選特首或立法會議員，選舉只是手段，民主也包括廉潔政府、法治社會和自由的傳媒，目的是為了人民有更幸福的生活，反問選舉制度若跟以往一樣，立法會拉布令政府難以做事，這又是否民主。

梁稱過往幾年有人「行得太過分，出晒位」，國安法和完善選制將香港拉回正軌。她認為國安法不影響正常新聞工作，惟涉國安及公共安全要受限制，過去數年有人對政府和國家的批評超出了自由，強調新聞和言論自由不是絕對。