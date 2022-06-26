新班子兩人染疫 梁愛詩：法例沒指定七一宣誓

議員嚴剛初陽 周三曾逗留立會

政府連日來未交代陳曾二人能否出席宣誓儀式。全國人大常委譚耀宗認為若官員康復便可參與宣誓，而全國人大代表葉國謙和候任行會召集人葉劉淑儀均認為，為安全起見二人未必能出席宣誓。曾國衞妻子、海關關長何珮珊被列為密切接觸者，對於她有否確診和作為主要官員會否出席宣誓，政府發言人僅表示她正接受檢疫。另外，立法會議員嚴剛前日核酸檢測初步陽性，他曾於上周三在立法會會議廳逗留。

前律政司長梁愛詩昨在商台《政經星期六》表示，《宣誓及聲明條例》列明主要官員需「盡快」宣誓，並非指定於7月1日宣誓，認為如非故意、拒絕或忽略宣誓，即沒有違例，有關官員可在身體復元後盡快宣誓。她說，根據人大對《基本法》104條的釋法和以上條例，主要官員可在中央政府或其指派的代表面前宣誓，因此領導人來港與否不是大問題。

七一採訪傳媒今起每天驗核酸

另外，政府昨通知每間傳媒只可派一名代表採訪慶回歸大會和新政府就職禮，傳媒代表須於今日起每天接受核酸檢測，周三（29日）入住指定閉環酒店，其間不准離開房間，活動前3小時核酸檢測陰性才可採訪。至於採訪七一升旗儀式的傳媒代表毋須入住指定酒店，惟其他檢測要求相同。參與七一回歸活動的嘉賓早前已收通知，須於活動前一日入住指定閉環酒店。