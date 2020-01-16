習出席慶回歸就職禮 未定「來港」 葉國謙：疫情無大變料親至 譚耀宗：任何方式亦顯重視

對比5年前 新華社昨未列來港日期

七一當日上午將舉行慶祝香港回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮等活動。本報昨向港府查詢習近平屆時會否親身出席，至截稿前未獲回覆。與2017年習近平來港前新華社的報道內容比較，昨日報道未提及習近平將「赴香港」及「視察香港特別行政區」，亦沒列明來港日期（見表）。

葉劉：縱來港行程不似2017豐富

2017年回歸20周年，習近平赴港逗留3天，除出席回歸慶典和新政府就職禮，亦到訪西九文化區、到石崗軍營閱兵、視察港珠澳大橋等。倘習近平今年七一來港，葉劉淑儀估計因應疫情，其行程一定不會像2017年般豐富，至於是否即日來回，她稱有待公布。全國人大代表、立法會議員田北辰說，據他了解高鐵西九龍站已預備6月30日和7月1日有領導人抵埗，現階段不肯定習近平若訪港會在何時抵達。

學校西九站接送領導人 未知日期

本報早前報道，香港教育工作者聯會黃楚標學校發通告，稱獲特區政府通知學生有機會參加「接送機儀式」。該校校董、教聯會會長黃均瑜昨稱學校已準備就緒，據他所知，相關接送活動擬於西九高鐵站進行，未知具體日期，學生事前須隔離。另外，據了解現屆及下屆政府官員和行會成員將出席6月30日及7月1日共兩天的慶回歸活動。行會成員湯家驊表示仍未收到30日的活動詳情，對於習近平或其他領導人會否出席當日活動，他說不肯定。

新班子行會將赴兩天回歸活動

對於習近平會否親身來港，譚耀宗認為具體方式有待中央和特區政府安排，需視乎整體疫情，確保防疫完善；他未有評估習近平以視像參與七一活動的機率，相信幾日後會有進一步消息。他說不論習近平最終以什麼方式參與回歸活動，均說明在回歸25周年之際，中央重視和支持香港。

多名政界人士均相信，若疫情沒大變化，習近平最終會親身來港。葉劉淑儀說，警方已在灣仔會展一帶佈防，除非最後一刻本港情况大變，否則可假設習近平將親身來港。葉國謙認為，由於疫情影響，所以新華社報道未明言習近平會否赴港，保留彈性。

劉兆佳：倘來港顯禮遇 屬兩年首出訪

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，以常理分析習近平將來港主持有關儀式。他強調，倘習近平最終來港，將是新冠疫情爆發逾兩年以來他首次離開內地出訪，突顯本港獲特殊禮遇，表明中央給香港最重大支持、鼓舞和關懷。

新華社昨出稿後，特首林鄭月娥及候任特首李家超先後發稿表示歡迎和衷心感謝習近平出席回歸活動。林太認為，這充分彰顯中央對香港的重視和支持；李家超則認為現時正值香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的關鍵時刻，習近平參與活動的意義重大。新一屆政府各候任司局長亦發稿稱，習近平出席活動給予來屆政府管治團隊莫大信心，他們深感鼓舞。

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