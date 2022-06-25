只涉私人財產 業界：海處無義務助打撈

本報翻查商船（本地船隻）條例 ，若本地船沉沒、擱淺或失去航行能力，船東、代理人或船長須立即以口頭、信號或書面向海事處長報告，並須於事故後24小時內以書面向處長提交詳情，在無合理辯解下沒遵從即屬犯罪，一經定罪可處第三級罰款。英國輪機工程及海事科技學會前東亞區會長司徒家成說，若果船牌已注銷，條例或不適用。

海事處負責審批「珍寶」出公海的批文，最後海鮮舫入水翻轉。李志偉認為責任在於檢驗公司，程序上是由船東聘請檢驗公司，就船整體情况、航區是否適合經過、有何應急措施等提交資料，若資料顯示船各樣條件狀况良好，海事處都是按照資料審批，法例上無責任再檢驗。至於海事處是否有責任參與救援，他認為因事件只涉船公司的私人財產，不涉人命安全，海事處無義務協助打撈。船公司可聘請私人海上救助公司協助打撈。

海處未接求助 已促船東交報告

海事處回覆稱，據了解，珍寶並沒沉沒並和拖船JAEWON 9仍在西沙群島一帶海面。處方沒接獲JAEWON 9或珍寶求助，船東會繼續跟進處理珍寶事宜。就船東向海事處提交的書面報告，只供處方調查用，不會公開。