兩方案救珍寶 工程師：成本「天文數字」

一吊起扶正 一打爛阻水結構拖走

司徒家成說，如據有線新聞報道所言，珍寶僅損毁兩個浮力艙，尚餘6個正常運作，應足以提供浮力，珍寶未必很快下沉。若希望抓緊時間拯救珍寶，目前可先以氣墊托起及固定船身，其後可安排兩三艘起重能力達500噸以上的吊船吊起珍寶扶正，排走積水後再把珍寶拖往三亞，惟吊船纜繩或未能承受珍寶重量，未必成功。另一方案是任由珍寶繼續翻轉，但安排潛水員潛落水底打爛較重的八角亭，為珍寶「減磅」減低水底阻力，才吊起珍寶由拖輪拖走。

司徒家成估計上述兩個拯救方案成本均是「天文數字」，認為船東很大可能選擇放棄，「都冇錢去做維修續牌，何來有錢打撈？」他認為按拖船公司描述珍寶於周六入水的情况，理應可即時補救，當時左邊船頭浮力艙被打穿入水，拖船JAEWON 9應即時「甩繩」，嘗試從其他角度拖行珍寶，阻止海水繼續湧入，惟他不覺得拖船有做到，質疑拖船公司應變不夠快，令珍寶繼續入水，最終失去重心翻轉。

海處審報告批證明 料出航時正常

司徒家成本身亦是驗船師，他說浮力艙設於船底，船底物料應為鋼材，正常情况下按理不易被海浪打穿。有線新聞報道引述拖船公司董事尹周東稱，珍寶為舊船，鋼板或變得很薄，所以船底才會被打穿。

珍寶向海事處申請出港證時，須提交驗船師的驗船報告，被問會否是驗船師誤判或檢查遺漏，司徒家成稱海事處會仔細審視報告才批出證明，相信出航時珍寶狀態如報告所言屬正常。