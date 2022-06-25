珍寶翻轉打撈難 船東擬鑿沉 仍在西沙海面 專家：棄置違法否視乎水域管轄權

母公司：聲明稱「翻轉」 沒提「沉沒」

香港仔飲食集團昨回覆本報查詢時未有回應是否有計劃鑿沉珍寶，稱周一聲明並沒提及珍寶「沉沒」，僅稱珍寶「全面入水翻轉」。

珍寶海鮮舫上周二（14日）先由本地拖船公司潤利海事的兩艘拖船拖至南丫島東北面近鹿洲水域，再交由遠洋拖船JAEWON 9拖往柬埔寨。香港仔飲食集團周一（20日）發聲明，稱珍寶上周六（18日）在西沙群島附近入水傾側，至周日全面入水翻轉，事發地點水深逾1000米，打撈工程非常困難。

拖船公司：遇大浪1/4浮力艙受損

海事處前日發稿稱，當日收到船東的書面報告，珍寶因遇上惡劣天氣「傾覆」，仍在西沙群島一帶海面。有線新聞昨報道，在韓國釜山找到拖船JAEWON 9的公司，其董事尹周東（音譯）稱，珍寶在上周六遇上約兩米高大浪後船身左邊開始下沉，公司曾嘗試找附近港口泊岸，亦考慮過折返香港，惟珍寶繼續下沉，其8個浮力艙當中，左邊船頭有一個浮力艙被海水打穿，影響相連浮力艙，最終兩個浮力艙損毁，致珍寶整個結構翻轉。目前珍寶靠其他浮力艙浮起，部分船身露出水面，沒完全沉沒，但船東及保險公司正計劃安排潛水員落水打穿其他浮力艙，令珍寶沉落海底。

尹續稱，理解珍寶非常有名及有意義，但認為打撈珍寶「完全不可能」，因涉保險問題，「從保險公司角度，『我們失去她（珍寶） 了』」。他又稱是按船主要求拖珍寶出公海，公司不會詢問原因，強調船員全為韓國人，其他人不可能說服員工刻意弄沉珍寶，形容珍寶離港前狀况良好，事件純屬意外。

保險界：鑿船毋須賠維修費 減損失

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，據他了解，有保險公司承包珍寶是次航程的保險，舉例假設珍寶價值1億元，一旦出現事故，保險公司推斷維修及打撈費高過1億元，便會被視作「全損」，投保人可按保險金額向保險公司索償。對於有指船東及保險公司計劃任由珍寶沉沒，羅解釋此舉可令保險公司損失較少，因公司只需向投保人賠償珍寶價值的1億元，毋須賠償維修費，賠錢後珍寶會屬於保險公司，保險公司可自行選擇是否打撈維修珍寶再把其拍賣，如放棄便可省掉相關費用。

專家：船牌已過期 海處沒法定責任

英國輪機工程及海事科技學會前東亞區會長司徒家成向本報稱，因拯救方案成本高，對船東及保險公司考慮放棄拯救珍寶不感意外，但若珍寶並非自然沉沒，而是被人為「打沉」當作「垃圾」棄置海中，根據《聯合國海洋法公約》，需視乎珍寶身處水域管轄權誰屬，才能確認是否合法棄置。

據司徒家成了解，珍寶在港的註冊牌照已於周三（22日）到期，雖事發時牌照仍有效，但現時已失效，理論上海事處對珍寶再沒法定責任，情况猶如「領事館未必會保護一個攞住過期護照的公民」，最多酌情協助。他建議海事處主動與西沙群島附近國家的海事部門聯絡，了解如何處理。

本報昨向海事處查詢珍寶的牌照到期日、沉沒位置及該處的水域管轄權、處方可否前往協助及代表珍寶與西沙群島周邊國家商討如何救援，處方均未回應，僅稱沒有接獲JAEWON 9或珍寶方面的求助，而船東會繼續跟進處理相關事宜。

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