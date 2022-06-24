疫下兒童肥胖率飈近兩倍 7歲童兩年暴增23公斤

愈年長愈肥 高小生7％升至24%

調查團隊今年5至6月以網上問卷形式訪問1439名幼稚園及小學生家長，問有否觀察到子女在疫前及疫情下有超重或肥胖問題。最終1425名家長回覆，部分亦提供子女體重身高數據，團隊綜合結果發現，疫前兒童超重或肥胖比率4.8%，疫下升至13.5%，升幅達1.8倍，9至13歲高小學生組別更由7%升至24%。

調查亦問及家長子女疫下生活習慣有否改變，全部家長均回覆。飲食習慣方面，70%家長說子女進食時較多看電視或用電子產品，團隊稱兒童會分心不自覺吃更多食物；62%稱子女有感在家無聊而吃得更多；59%稱子女因多吃零食影響正餐。受訪家長亦稱子女疫下吃不健康食物分量增多，包括零食（55%）、加糖飲料（43%）及即食麵、杯麵（36%）等，問題在小學生組別較常見，情况與調查發現較多小學生有肥胖問題結果脗合。

七成電子產品「送飯」 分心易多吃

睡眠及運動習慣方面，56%家長稱子女睡眠習慣改變，影響進食規律；84%稱子女減戶外活動，60%說減課餘活動。調查另請家長自評疫下自身壓力及子女快樂指數（10分滿分），發現家長壓力愈大，子女快樂指數愈低，壓力達9至10分的家長，其子女快樂指數平均只有5.58分；家長壓力1至5分，其子女快樂指數則有7.6分。

本身為兒科醫生的香港兒科基金秘書長王曉莉稱，兒童是否肥胖需參考「兒童生長圖表」；翻查衛生署指標，如兒童體重按身高調整後高於同齡人中位數120%，即屬超重或肥胖。她認為，疫下兒童肥胖與留家時形成不良生活習慣有關，如不少兒童疫下遲起牀，錯過早餐致午餐食量增加；疫下不少家庭為防需檢疫，儲備大量即食麵及零食，亦令兒童接觸不健康食物機率大增。

王說，以她個人經驗，疫下屬肥胖的求診兒童增兩至三成，今年她接獲一個7歲男童因呼吸道問題求診，翻查資料後發現該男童2020年體重29.5公斤，今年求診時暴升23公斤至52.5公斤，變化之大令其一度懷疑有否量錯，向家長了解後得悉男童因長期留家經常進食及少運動，他求診時已反映睡眠受影響，如體重續增未來或有睡眠窒息問題。

稱影響勝長新冠 醫生籲趁疫緩改善

王表示，比起染疫後的「長新冠」，疫下因生活習慣改變而變肥對兒童健康長遠影響更大，成年後患糖尿病、高血壓風險會增加，建議家長把握現時疫情放緩鼓勵子女多運動，重建均衡飲食習慣及生活規律。

（新冠疫情）