食肆群組再現 屯門海港酒家爆27宗 BA.2.12.1首進院舍 衛署：暫未見院內傳播

涉7至8家庭一密接者中招 正查通風

衛生防護中心昨公布新增1650宗陽性個案，包括1522宗本地感染個案。本地個案中包括38宗懷疑感染BA.2.12.1的個案，當中大部分涉及屯門卓爾廣場海港酒家，昨發現24名食客染疫，他們與前日公布、住屯門大興邨興泰樓的兩名染疫者，都在6月16日晚上6時後於該酒樓用膳，並在6月18至20日發病，懷疑涉BA.2.12.1。有染疫食客一名密切接觸者亦確診，群組暫累計27人感染。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，食環署及機電署等正調查事件，包括食肆通風等，暫未有染疫者座位分佈等資料，初步了解涉及7至8個家庭。有些家庭當晚只有一兩人用膳，有些則較多，中心昨晚發出強制檢測公告，要求6月16日晚上6時後曾到該食肆的食客強制檢測。

除食肆爆發，衛生防護中心亦首次公布BA.2.12.1進入院舍，殘疾人士院舍基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心一名職員前日呈報陽性，中心當時稱有6名密切接觸者要檢疫，張竹君表示，該名職員懷疑感染BA.2.12.1，該院舍是嚴重殘疾人士院舍，密切接觸者已送往檢疫，暫未發現其他相關個案。

昨有513名確診者留醫，當中有76人為新增確診病人，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，近期的染疫者病情較輕微、穩定，入院病人數目較數周前輕微上升，但需入住隔離病房以及情况嚴重或危殆病人數目暫未見大幅飈升，整體維持平穩狀况。

港珠澳橋3陽性 再覆核後兩呈陰

此外，港珠澳大橋口岸檢測承辦商華昇診斷中心的化驗室日前懷疑出現環境污染，原本有136個樣本驗出陽性，衛生防護中心前日覆檢後，發現只有3個樣本屬陽性、9個樣本不確定。張竹君昨公布，再覆檢後該3個呈陽性的樣本中有兩個樣本呈陰性，一個不確定。

明報記者

（新冠疫情）