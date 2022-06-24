澳門今波破百宗 禁堂食關場所

賀一誠強調不躺平 「有隔籬埠樣板」

澳門過去200多日未有本地新冠病毒個案，上周六（18日）起再現個案，隨即於一周內兩次全民檢測，截至昨午3時，共發現110宗核酸陽性個案。當地昨午5時起禁止堂食，卡拉OK、戲院、酒吧等娛樂場所關閉，賭場視乎個別情况、毋須「一刀切」關閉，另當地今天起會啟用位於澳門蛋的方艙醫院。

賀說，調查發現澳門現時流行的是變異病毒株Omicron BA.5.1，與內地防疫部門等聯繫下，得悉並非內地流行病毒株，在英美較流行，故溯源較難，不排除病毒透過冷凍貨品輸入澳門，其傳染力較強、來勢較快，但暫時評估不會增加患者病情嚴重性。

賀一誠強調，澳門不會放棄動態清零，「有隔籬埠嘅樣板喺度」，除非澳門不想再與內地通關，否則若不符國家政策，日後往返內地要檢疫，內地遊客未必再到澳門，須考慮相關影響。本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，不清楚本港的BA.5個案是否BA.5.1，有待專家分析，近期暫未有來自澳門的輸入個案。

（新冠疫情）