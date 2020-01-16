李家超擬赴泰國APEC 指美制裁無礙外訪

李家超表示，以往特首均有出席APEC，香港是成員之一，他打算出席，亦希望新一屆政府上任後，積極派代表到海外宣傳香港優勢，例如《基本法》及司法獨立。他批評海外有人抹黑香港，將謊言不斷重複當成真相；又稱不擔心美國制裁影響外訪，認為世上仍有不少國家可到訪，只有一個國家向他作出不合理舉動。

學者指美加澳或拒接觸

新加坡國立大學副教授莊嘉穎預計，若李家超出席峰會，美國、加拿大及澳洲等國或會選擇在峰會期間不與李接觸；莊又認為，一旦李反過來發言主動反擊，西方國家亦未必太尷尬，對方國家領袖大可回應，李並無太大損失，亦可趁機向北京表忠。科大社會科學部講座教授崔大偉說，估計美國等五眼聯盟官員不會與李家超交談，但相對而言，俄羅斯總統普京會遭更多國家冷落，包括新加坡、菲律賓等。

劉兆佳：美或施壓 泰未必從

翻查資料，近期APEC部長級會議期間，美國與盟友代表曾在俄羅斯代表發言時離場，對俄國侵略烏克蘭表示抗議。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，不排除美國和其他西方的APEC成員國會向泰國施壓，反對邀請李家超出席峰會，由於泰國跟中國友好，未必會順從美國要求，有可能演變成外交風波。

對於美國下年擔任APEC領袖峰會主辦國，劉兆佳稱港府或需改派未受制裁官員，以及有地位和對外關係的人士出席國際活動。