李家超：正制訂通關政策 研准居家檢疫

或縮酒店檢疫 行程須「點對點」

李家超接受《南華早報》專訪時稱，正制訂策略重開邊境，將優先爭取與內地全面通關，同時指出香港與世界通關的重要。李承認現時檢疫期對旅客不便，他與候任醫務衛生局長盧寵茂上任後會盡快檢視本港疫情數據，制訂臨時措施，減少旅客不便；措施需合理可行，不會為內地帶來額外風險。他說即使短期未能重開邊境，也可設短期目標及措施，正制訂方案減少旅客前往內地時的不便。他承諾會審視不同建議，包括容許旅客家居檢疫，或縮短酒店檢疫日數。

盧寵茂接受商台訪問表示，現時僅約1%來港旅客帶新冠病毒，若能及早找出患者，便有條件將檢疫由現時7日縮至5日、甚至更少，同時要求旅客採取「點對點」行程及配合家居隔離措施。他說理解內地對通關有顧慮，未來要統一本港與國家核酸檢測標準。

醫生：通關內地及世界難兼得

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會上，被問及李家超研放寬限制對防疫影響，她表示沒詳細資料，認為措施會有風險評估，平衡輸入風險和旅客方便情况。

行會成員、經民聯副主席林健鋒表示，鄰近競爭對手如新加坡的檢疫政策進取，搶走香港不少人才，冀李家超盡快研究放寬檢疫安排，可讓抵港者家居隔離，並將酒店檢疫期放寬到3至4日。廠商會會長史立德則期望港府爭取，容許在內地設廠港人往內地免檢疫，若短期內未能與內地通關，應先放寬抵港者檢疫安排，避免「兩頭唔到岸」。

本港昨錄得1650宗感染個案；按世衛數字，前日全球增約66萬宗個案；據國家衛健委數字，內地前日新增48宗確診病例。呼吸系統專科醫生梁子超表示，世界疫情與內地疫情有距離，若本港放寬防疫，同時與內地通關，會增加內地爆疫風險，形容現時與內地及世界通關屬「魚與熊掌」，或要待新一代疫苗面世及在內地接種後，內地與香港才可安全通關。

（新冠疫情）