慶回歸嘉賓昨起閉環 未知七一活動

科學園白板遮大樓外牆

本報日前報道，若國家領導人訪港，或到訪科學園，亦有傳會參觀立法會。網上有傳言，科學園部分大樓個別樓層，於6月29日晚上封閉至30日黃昏，其間員工在家工作。有讀者向本報提供照片，昨有工程車以白色板遮蓋園內部分大樓的玻璃外牆。本報記者昨傍晚到場時，圍板工作已完成。本報向科學園查詢，至截稿前未獲回覆。立法會秘書處回覆表示暫未收到相關消息。

多名政商界人士昨早到禮頓山或政府總部接受核酸檢測，包括前律政司長梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、候任行會召集人葉劉淑儀等。葉太向本報確認須於6月29日入住酒店隔離，但至今未獲通知有關30日的活動內容。有獲邀出席7月1日回歸活動的立法會議員則向本報表示，至今未知7月1日回歸活動，僅知30日須入住指定酒店。

區議員獲邀赴回歸晚會

葵青區議會主席盧婉婷表示，日前收到政府電郵，邀約出席7月1日的回歸活動，若出席須完成接種3針疫苗、6月24日至7月1日期間閉環管理等，但邀請函未提及活動內容、時間及地點。她另收到政府邀請函，邀約出席7月1日舉行的慶回歸文藝晚會，若出席要戴口罩、出示疫苗通行證等。本報向民政事務局查詢不同活動的相應檢疫安排，未獲回覆。

（新冠疫情）