周日最後公開活動 站李家超身旁合照

政府：林鄭不屬密切接觸者

因太太周二（21日）初步確診新冠病毒，陳國基同日開始檢疫，根據政府昨日發出新聞稿，陳國基最後上班日為周一（20日）。參考二人周日（19日）出席記者會的大合照，陳國基和曾國衞分別站在候任特首李家超右邊及右後方。

政府發言人回覆本報查詢表示，特首林鄭月娥本周一最後一次與陳國基簡短面談，在過去逾一周沒與曾國衞接觸，並一如既往遵守有關防疫措施，因此她不屬密切接觸者。特首每日作新冠病毒檢測，結果均為陰性。本報向候任及現任司局長辦公室查詢，各司局長近日有否接觸二人，未有回覆。

翻查衛生署指引，已打兩針疫苗或以上者，以接受檢測為第一日，檢測陽性後的第6、7日起連續兩日快速測試為陰性，方可結束隔離。至於內地，各省市做法不同，參考國家衛健委資料，無症狀感染者須在定點醫療機構接受集中隔離醫學觀察14天，連續兩次核酸檢測陰性後，須繼續14天居家醫學觀察，其間不可離家。

（新冠疫情）