陳國基曾國衞染疫 宣誓添變數 葉國謙稱個別感染 不影響領導人訪港

周日同場 李家超周三檢測陰性

政府發言人回覆，候任特首李家超最近一次於數天前與曾國衞及陳國基會面。李家超周三曾接受核酸檢測，結果為陰性。

政府目前未公布國家領導人會否來港，對於兩官員確診有否影響，港區人代葉國謙相信不會有影響，稱最多是受感染官員未能出席活動，最重要是這幾日全港疫情變化，「個人不是最大因素」。全國人大常委譚耀宗說，即使個別人士感染，相信七一時自有安排。候任行會召集人葉劉淑儀則說難以評估，但說行會休會後，已多日無見兩人。

慶典辦信函稱現時陽性 七一禁赴活動

據悉，陳、曾昨收到陽性核酸檢測結果，據衛生署指引，須在本月28及29日連續兩日快檢陰性，才可趕及七一前結束隔離檢疫，出席新班子宣誓。政府發言人說，就出席儀式事宜，政府會密切留意情况，以作適當安排。但根據議員及政界人士收到慶典辦信函，若目前到七一期間，嘉賓或其家人/司機在核酸或快速抗原測試結果為陽性或出現病徵，嘉賓不得參與活動。

陳國基疑經妻感染 曾國衞無病徵

陳國基回覆本報查詢時說，自己只是有點咳，可能由早前確診的妻子處染疫（見表）。曾國衞回應查詢說，昨早因應參與七一官方活動作核酸檢測時發現陽性，現時無病徵，獨自在家隔離；其妻、海關關長何珮珊列密切接觸者，在別處檢疫。

候任特首李家超本周日（19日）帶同新班子亮相，與陳國基及曾國衞同場（見另稿）。政府出稿稱，陳國基最後周一（20日）上班；曾國衞最後周三（22日）上班。政府稱，兩人工作時有戴口罩及遵守有關防疫措施。

發展局常秘劉俊傑確診

甯漢豪未列密切接觸者

政府昨亦稱，發展局常秘（工務）劉俊傑確診，上周五起已在家工作。根據政府電話簿，劉俊傑與候任發展局長甯漢豪在同一樓層工作，發展局回覆說甯漢豪「未有被列為密切接觸者」。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，Omicron潛伏期中位數為3日，通常在發病前兩三日有傳染性，但不少患者、尤其已打疫苗的患者無病徵，故難以計算傳染期，在患者驗出陽性前一星期甚至更長時間，都有可能傳播病毒。梁子超又說，一般而言，除口罩活動風險較高，但戴着口罩開會也未必零風險，以往亦曾有患者戴着口罩到藥房購物，短時間內傳染同樣有戴口罩的藥房東主。

湯家驊：已獲任命 可日後特首監誓

翻查歷屆新班子就職安排，政務司長均帶領其他問責局長宣誓。行會成員湯家驊說，相信事件不影響政府運作，因兩人已獲中央任命，認為毋須宣誓才可就職，若未及康復，宣誓儀式可由財政司長陳茂波頂上帶領，兩人康復後再由特首監誓。譚耀宗說，新冠病毒目前來得快去得快，「三幾日後應該無事」，相信宣誓問題可解決。

翻查2016年人大常委會解釋《基本法》104條，公職人員「未進行合法有效宣誓或者拒絕宣誓，不得就任相應公職」，換言之二人要宣誓後才能履行職務。

明報記者

（新冠疫情）

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