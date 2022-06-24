陳國基曾國衞染疫 宣誓添變數 葉國謙稱個別感染 不影響領導人訪港

【明報專訊】七一慶回歸及政府換屆前夕，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診新冠病毒，並正按衛生署指引隔離，是特區政府歷來確診最高級別官員。新班子七一宣誓就任，二人昨回覆說宣誓安排由政府決定。據議員及政界人士收到慶典辦信函，若目前到七一任何期間，嘉賓在核酸或快速抗原測試結果為陽性，不得參與活動。
周日同場 李家超周三檢測陰性
政府發言人回覆，候任特首李家超最近一次於數天前與曾國衞及陳國基會面。李家超周三曾接受核酸檢測，結果為陰性。
政府目前未公布國家領導人會否來港，對於兩官員確診有否影響，港區人代葉國謙相信不會有影響，稱最多是受感染官員未能出席活動，最重要是這幾日全港疫情變化，「個人不是最大因素」。全國人大常委譚耀宗說，即使個別人士感染，相信七一時自有安排。候任行會召集人葉劉淑儀則說難以評估，但說行會休會後，已多日無見兩人。
慶典辦信函稱現時陽性 七一禁赴活動
據悉，陳、曾昨收到陽性核酸檢測結果，據衛生署指引，須在本月28及29日連續兩日快檢陰性，才可趕及七一前結束隔離檢疫，出席新班子宣誓。政府發言人說，就出席儀式事宜，政府會密切留意情况，以作適當安排。但根據議員及政界人士收到慶典辦信函，若目前到七一期間，嘉賓或其家人/司機在核酸或快速抗原測試結果為陽性或出現病徵，嘉賓不得參與活動。
陳國基疑經妻感染 曾國衞無病徵
陳國基回覆本報查詢時說，自己只是有點咳，可能由早前確診的妻子處染疫（見表）。曾國衞回應查詢說，昨早因應參與七一官方活動作核酸檢測時發現陽性，現時無病徵，獨自在家隔離；其妻、海關關長何珮珊列密切接觸者，在別處檢疫。
候任特首李家超本周日（19日）帶同新班子亮相，與陳國基及曾國衞同場（見另稿）。政府出稿稱，陳國基最後周一（20日）上班；曾國衞最後周三（22日）上班。政府稱，兩人工作時有戴口罩及遵守有關防疫措施。
發展局常秘劉俊傑確診
甯漢豪未列密切接觸者
政府昨亦稱，發展局常秘（工務）劉俊傑確診，上周五起已在家工作。根據政府電話簿，劉俊傑與候任發展局長甯漢豪在同一樓層工作，發展局回覆說甯漢豪「未有被列為密切接觸者」。
呼吸系統專科醫生梁子超表示，Omicron潛伏期中位數為3日，通常在發病前兩三日有傳染性，但不少患者、尤其已打疫苗的患者無病徵，故難以計算傳染期，在患者驗出陽性前一星期甚至更長時間，都有可能傳播病毒。梁子超又說，一般而言，除口罩活動風險較高，但戴着口罩開會也未必零風險，以往亦曾有患者戴着口罩到藥房購物，短時間內傳染同樣有戴口罩的藥房東主。
湯家驊：已獲任命 可日後特首監誓
翻查歷屆新班子就職安排，政務司長均帶領其他問責局長宣誓。行會成員湯家驊說，相信事件不影響政府運作，因兩人已獲中央任命，認為毋須宣誓才可就職，若未及康復，宣誓儀式可由財政司長陳茂波頂上帶領，兩人康復後再由特首監誓。譚耀宗說，新冠病毒目前來得快去得快，「三幾日後應該無事」，相信宣誓問題可解決。
翻查2016年人大常委會解釋《基本法》104條，公職人員「未進行合法有效宣誓或者拒絕宣誓，不得就任相應公職」，換言之二人要宣誓後才能履行職務。
明報記者
（新冠疫情）
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