天水圍14校停課 師生不知白行一趟

位於天水圍天富苑的中華基督教青年會小學昨早未恢復供電，校方昨晨約6時在內聯網宣布停課一天，教育局隨後將該校納入停課名單。校長程志祥說，3名學生昨早到達學校才知停課，要折返回家；有接送子女的家長說，匆忙趕出門，未檢查有停課信息。程志祥稱該校昨午恢復供電，今天可復課。

轉網課仍列停課名單 學校急發通告

中學校長會主席、香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦說，該校昨清晨已恢復供電，並通知師生轉上網課一天，惟教育局隨後在6時44分透過政府發稿，將該校納入停課名單，大量家長致電學校查詢；校方要向家長發出緊急通告，宣布維持網課。他表示，理解事件突發，明白教育局或在電光火石之間「太忙亂」。

連鎮邦續說，個別學生網絡不穩，家中沒電上網課，校方着相關學生填寫「自學紀錄表」，自行決定並記下學習內容。有教師昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》說，坐車回校時始知停課，她亦需即時提醒家長停課，認為教育局應提早公布，甚至前一晚開始部署。

教局：設法聯絡各校更新

教育局回覆，一直關注長時間停電事故對學校的影響，由於只有部分學校受影響，而相關部門不斷努力緊急搶修後，個別學校陸續在不同時間恢復供電，局方稱已設法聯絡當區校長會及各學校，致力準確掌握最新情况、更新受影響學校名單，並盡快發出新聞公報。

（大停電）