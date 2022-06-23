基站有後備電源 專家：仍可發警示

方保僑說，政府曾向市民發短訊，通知哪一區有遊行示威，亦發過投票提示，而有關短訊是經電訊商向其用戶逐一發出，所以不會同步收到；至於緊急警示為廣播形式，一次過向所有人發出，因此市民會同步收到信息，發信息所需時間亦較短。

可借其他電訊商「跨台」信號 作緊急通訊

前晚停電期間，多間本地電訊商指基站無電力供應，令通訊網路服務受影響，不少市民表示手機無信號。方保僑說，前晚受影響地區並非所有電訊商全部基站停運，因此電話仍可作緊急通訊或發文字短訊，部分人有微弱信號。

他解釋稱，如市民所使用的電訊商因基站斷電而信號受影響，也可借用其他電訊商「跨台」或跨區基站的信號，用作報警等緊急通訊，「只要駁到有台，都打得到」。家居電話方面，他指沿用電話線的電話本身有電力，毋須電力公司供電，但寬頻電話就會因為停電而無法收到寬頻信號，以致無法使用。

（大停電）