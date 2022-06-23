市民瞓街撲酒店 「不知政府有何支援」

劉小姐家住天水圍俊宏軒，在中環當文職工作，她說前晚停電時正乘搭輕鐵回家，其間窗外突然漆黑一片，「好似拍戲咁」，下車後手機開始收不到信號，走12層樓梯回到家中卻發現停水。中電原指維修需時兩日，劉小姐待手機有信號時即致電友人求助，在中環預訂了兩晚酒店暫住，豈料昨早恢復供電，令她頓失預算，無端多付一晚酒店房價400多元，認為中電需賠償。

手機回復信號始知有庇護中心

政府指周二晚已啟動跨部門應急機制，但劉小姐批評信息不流通，當晚根本不知道政府有何支援，待手機有信號才知有庇護中心。對於副環境局長謝展寰指事發於局部地區，故沒啟動緊急警示系統，她表示不解，認為大停電影響人數眾多，「要18區全部有事才啟用？還是要幾多區有事才啟用？」

即使想住酒店也非易事，元朗居民周小姐前晚在葵涌下班時得知停電，上網搜尋荃葵青一帶酒店，見房間供應非常緊張，僅餘房間的價錢較平日高約500至800元，最終在佐敦覓得酒店房間，晚上近11時仍有身穿「街坊裝」的市民欲訂房，她估計或是同受停電影響者，形容情况有如「走難」。

天澤邨居民譚先生前晚留在家中，炎熱下席地而睡，「涼爽吖嘛，咪咁過囉」。居民陳太憂慮手機無電未能使用「安心出行」程式，昨帶同手提電風扇和手機到商場充電。有市民選擇露宿，到樓下涼亭睡覺，但在天晴邨晴彩樓對開，有人睡醒時卻驚覺遺失手機。

有凍肉舖棄3萬元食材 有店員稱恢復供電算快

停電下雪櫃被廢武功，天澤街市「靚媽凍肉」職員吳先生說，前晚停電後，至昨早6時街市才恢復供電，憂食材變壞，遂將擺放售賣的凍肉及急凍食材全部拋棄，估計損失約3萬元。該街市另一凍肉店職員譚女士稱，其公司前晚知悉可能停電，連忙將所有貨物搬回倉庫，要加班至凌晨，至昨早確認恢復供電才將貨物搬回店舖；她認為恢復供電速度算快，不應怪責政府及中電。

（大停電）