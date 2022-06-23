停電影響數十萬人 「緊急警示」被轟虛設 政府：局部地區發生 已即啟跨部門應急系統

政府凌晨發稿關注 官員翌日才「落區」

按政府新聞處新聞發布系統，消防處前晚8時39分發稿公布火警，並提及受影響地區可能會引起停電；其後屯門、元朗及天水圍一帶廣泛範圍停電，民政處公布開放臨時庇護中心，警方亦稱加派人手維持治安。然而，除了前線執勤人員如消防和警方外，即晚未有官員「落區」，至昨日凌晨只由消防、警方及中電代表在場向傳媒講述事件，政府則於凌晨1時許發稿表示非常關注事件。距火警發生逾16小時後，副環境局長謝展寰昨早11時許聯同中電代表現身會見傳媒。

記者問及為何10多個小時後才有官員到場，謝展寰稱，政府前晚已第一時間啟動跨部門應急系統，維持地區緊急及醫療服務，同事徹夜督促中電盡快回復供電，屬當時首要任務。

鄧炳強：許多方法通知 警示系統未必最適合

今年3月新冠疫情高峰時，伊利沙伯醫院轉為定點醫院專治新冠病人，政府曾啟動緊急警示系統，透過手機信息提示一般市民勿前往伊院，但今次影響數十萬人的大停電，政府未有使用系統向住戶發信息。謝展寰解釋，該系統一般用於全港性市民相關事件，惟今次事件在局部地區發生，故未有使用。有天水圍居民指完全不知道政府有何支援、感到徬徨無助，對謝的說法感到不解，質疑是否要全港有事才啟用（見另稿）。

保安局長鄧炳強昨亦被問及緊急警示系統，他強調事件主要涉及屯門及元朗區，政府有許多不同方法通知當區市民，當局認為在此情况下未必最適合使用警示系統。至於什麼情况下才使用，他指需視乎個別情况，主要是全港市民均須關注的事件，極端如影響全港的輻射問題或大型災難等。

議員促交代警示使用準則

民建聯立法會議員（新界北）劉國勳說，政府以逾億公帑開發緊急警示系統，但今次事故影響數十萬人口，質疑為何沒啟動系統，批評系統「形同虛設」，促政府清晰交代使用準則。他又批評停電期間官員未有現身解說，僅單靠個別部門加強服務。另一新界北立法會議員張欣宇亦質疑，為何政府前晚沒啟動緊急警示系統，望政府解釋原因和使用準則。

本報昨向特首辦查詢，為何未有官員即晚到場視察、緊急警示系統按什麼原則啟動，以及如何回應議員批評，結果由環境局回覆，着記者參考兩名局長發言，無其他補充。

醫局：屯院手術病人非「做到一半轉院」

受事件影響，屯門醫院周二晚有一名病人需轉往博愛醫院接受手術，醫管局總行政經理何婉霞昨表示，該病人並非「做到一半轉院」，而是準備做急症手術時，為審慎起見轉院，形容手術順利，博愛醫院亦未有手術受影響。據悉，事涉一名敗血症女病人，因屯院有手術室空調暫停運作而安排轉院，病人現情况穩定。

明報記者

（大停電）