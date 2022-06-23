年均復電倘超85分鐘 推算可罰款千萬

環局：賞罰機制以年度結算

環境局回覆本報查詢時表示，根據協議，政府與中電每年都會就技術、環保及財務方面的表現作核數檢討，當中包括電力公司客戶表現，並設有賞罰機制。由於今次停電原因仍在調查，而協議內的賞罰機制是以年度結算去計算，政府會在有關年度的核數檢討內跟進，並審視今次停電事件會否觸及相關獎罰機制。

大停電由前晚電纜橋起火至昨早8時許全面恢復供電，長達近13小時。環境局表示，協議中的「恢復供電」表現，是以中電於該年度所達到的平均電網供電復電時間為量度標準；當該年度平均電網供電復電時間少於或等於70分鐘時，中電會獲獎勵；相反，年度平均電網供電復電時間等於或多於80分鐘時，中電會被扣減准許回報的0.01%作罰款；復電時間多於85分鐘則會被扣減准許回報的0.015%。

至於協議中「供電可靠性」表現，環境局表示，當該年度的平均服務可用指數高於或等於99.995%，中電會獲得獎勵；相反，當該年度的平均服務可用指數等於或低於99.993%時，中電會被扣減准許回報的0.01%作罰款；若指數等於或低於99.992%，則會被扣減0.015%准許回報。

世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，今次停電只是個別事件，中電供電可靠度達99.999%，對全年平均數未必有很大影響。

（大停電）