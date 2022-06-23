謝偉銓：後備電纜同放纜橋不理想 工程師：要考慮土地、成本效益

涉保安 兩電拒披同類纜橋位置

中電企業發展總裁莊偉茵昨凌晨表示，除了涉事電纜橋，中電另有3條同類電纜橋；她以保安理由，未有透露位置。本報向港燈查詢是否有同類設施，港燈亦以安全理由，表示不宜透露具體位置。

謝偉銓認為大停電主因是3個地區主要電纜設於同一纜橋，而區內人口不斷增加，電力需求超出原有基建容量，因此興建電纜橋增加容量，但3組電纜放在同一條纜橋，增加風險。實政圓桌立法會議員田北辰認為電纜橋已不合時宜，應檢討做法。

陳紹雄料查後備電纜為何失靈

本身是中電高級顧問的立法會議員陳紹雄稱，有關電纜雖為30年前的設計，但不會很老化，中電針對各種設備都有定期管理，有需要會立即更換，而中電系統也設有故障預測，若電纜因電力需求太大而超負荷，正常的系統會預早發警號，強調確實情况需經調查逐一拆解。他說，在三四十年的工作經驗中，電纜橋火警很罕見，事件起因不應太早下結論。他說，以13.2萬伏的電纜設計，已考慮到被「無謂人」破壞、電纜本身故障而造成破壞等情况，而電纜橋本身有消防及保護系統，亦有後備電纜，相信事故調查方向包括為何後備電纜未能供電。

對於供電電纜與後備電纜放在同一纜橋，工程師學會電機分部代表勞偉籌稱分散風險當然較理想，但本港土地有限，「申請鋪電纜或喉管唔易獲批」。他說元朗電纜橋橫跨元朗明渠，電纜可在地底經過，但成本會大增，而中電部分電纜橋亦是橫跨河道，較符成本效益。

工程師料事涉傍晚用電高峰

勞分析，由於中電未有披露事故原因，只能估計在一般情况下電纜起火的原因，包括天氣炎熱令用電急增，導致電纜過載過熱起火；其他原因包括電壓不穩、接觸點有濕氣等，都有可能導致火警。他說近日天氣炎熱，電纜橋於傍晚起火，正值夏季用電高峰時間，不少寫字樓仍在運作，亦有不少市民剛回家開冷氣，令電流量急升。他強調確實原因有待調查。

勞說，中電正發展智能電網，在供電網絡之間安裝感應器，加強監察供電情况，可預先發現問題，有助提升供電安全。他認為經過今次事件，中電應檢討如何加強監察電網。

（大停電）