停電13小時 中電須3日交報告 議員批政府欠應急預案 促中電賠償用戶

數日內供電或仍不穩 籲節電減負荷

天水圍、元朗及屯門共16萬戶受停電影響，中電昨凌晨指出，其中2萬戶料須兩個工作天才恢復供電，包括天水圍天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨。中電企業發展總裁莊偉茵昨早再向受影響客戶致歉，稱昨晨已恢復電力供應，但供電可能仍不穩定，冀住戶體諒並節約用電，以減電力負荷。

涉事電纜橋有3組13.2萬伏特高壓電纜，主要供電予元朗、屯門及天水圍一帶。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中形容3組電纜同時出現問題「非常罕見」，導致前晚恢復電力有困難。他相信3區供電不穩可能維持數日，冀盡快加強供電可靠度。被問起火原因，莊偉茵重申現階段不作任何揣測。

起火原因未明 鄧炳強：未見涉人為

副環境局長謝展寰表示，政府前晚已即時啟動跨部門應變機制，為事件對市民造成不便感十分抱歉，已責成中電3日內提交初步報告，14日內提交詳細報告，包括提出如何防止同樣事件重演。保安局長鄧炳強稱，現階段沒證據顯示起火涉及人為因素，消防處及警方在場初步觀察，沒迹象顯示有人刻意破壞電纜，消防處將繼續調查起火成因。

立法會新界北議員張欣宇表示將提出緊急質詢，包括要求政府交代關鍵公共設施的用電設計標準及在今次事件的表現，包括醫院、公共交通、鐵路、通訊網絡，要求解釋為何沒啟動緊急警示系統（見A3版），另要求為全港輸電網絡作緊急風險評估，避免同類事件發生。民建聯要求當局及中電盡快徹查事件，又指當局亦須全面評估香港基建安全，提高重要基建的保安設備。

張欣宇提緊急質詢 劉國勳斥發放資訊欠統籌

張欣宇認為事件反映政府缺乏應變預案，包括應改善資訊發放，「邊度停電，邊度有『緊急電』，邊度恢復，好多都是民間蒐集資料」，政府及中電無及時向市民更新資訊。另一立法會新界北議員、民建聯劉國勳認為，消防處及警方等部門的社區支援做得不錯，但政府應變工作有不足，例如發放資訊欠統籌，當晚不少居民不知如何應對，「到底返不返屋企，留不留在該區？」促政府檢討今次應變工作，並作應變預案，包括如何確保未來在大停電時社區仍有基本照明。

大批居民及商戶受停電影響，張欣宇建議中電免除受影響住戶下期電費，並設申索渠道。工聯會陸頌雄形容事件不能接受，「不能『抱歉』兩字了事」，中電應向受影響住戶和商戶提供合理補償。民建聯要求中電減免受影響居民電費，另建議當局動用緊急援助基金或其他方式，援助受影響商戶、禽畜農場、魚場等。

業界料沒買保險者可向中電索償

對於有議員促中電向受影響住戶及商戶賠償，身兼立法會議員的中電高級顧問陳紹雄稱，在復電和調查以外的事宜，應下一步再探討。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如受影響商戶及居民分別有購買商舖綜合保險或家居保險，並在事件有實質損失，可獲賠償，若無買保險，相信可向中電索償。

明報記者

（大停電）

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