醫院啟後備供電 屯院緊急手術病人需轉院

元朗賽馬會健康院及天水圍健康中心（天瑞路）夜間門診服務亦受停電影響，診所聯絡受影響病人作安排。新西聯網的醫療設施，部分升降機、照明及冷氣系統受影響，醫院聯同機電署檢查電力系統，維持病人服務。

停電期間，本報記者在屯門醫院觀察，醫院大堂及急症室未見受影響，多名輪候病人表示，傍晚6時許已在急症室，沒觀察到停電。主座地下便利店一度停電，醫護要用現金交易，至約8時50分恢復電力。有該院醫護透露，有病房曾短暫停電，但醫院有後備電源，呼吸機、心電圖等重要儀器會使用緊急供電系統，必要的服務未受影響。

學者：醫院短期停電影響不大

港大醫學院急症醫學系實務副教授林沛堅表示，一般醫院內重要儀器均有後備電源，部分更有獨立後備電池，短期停電下操作不成問題，以其經驗而言，未有急症室曾因停電影響運作。他表示，電腦系統或未能使用，但醫護仍可為病人治療及以紙本記錄資料，相信影響不大。

另外，入境處昨晚公布，因供電故障，元朗智能身分證換領中心暫停服務，已預約市民可在稍後日子往中心辦理換證，毋須重新預約。康文署表示，康文場地如元朗體育館、元朗游泳池，以及元朗劇院等昨提早關閉。