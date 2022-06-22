家中斷網 市民留港鐵站上網

有人抱嬰行26層回家餵奶

昨晚港鐵天水圍站仍有光，所有店舖關門，電梯和冷氣停頓，大批市民在車站內趕忙打電話。居於天水圍南的陳小姐表示，昨晚7時許家中停電，亦失去網絡信號，「完全唔知發生咩事，與世隔絕」。她本欲乘輕鐵出元朗市中心尋找信號，惟交通燈損壞，輕鐵慢駛，唯有下車行到天水圍站。在天水圍站網絡接收亦不佳，未能發送圖片，但可發文字信息，現場有不少人逗留上網。

家住天水圍俊宏軒的另一陳小姐，昨晚約7時半返回時，已見商場和屋苑沒有燈光，她亦無法聯絡家人，遇見鄰居始知大停電。鄰居抱着的7月大嬰兒要「飲奶」，她遂陪鄰居抱着嬰孩行26層樓梯回家，「第一次行，都有喘氣」。

陳小姐回家後發現「斷網」，尋遍全屋始發現廁所窗邊接收較佳，仍需將手機放在近窗高處約10分鐘，才勉強發出一段文字信息，有如「戒嚴時期」。因無法在斷網下工作，她到朋友處借宿，在樓下見停泊車輛較平時多，估計不少人昨夜另覓住處。

「點解林鄭冇用手機警報系統？」

天水圍居民王先生以露營燈照明，他說因無信號無法上網，「完全唔知發生緊咩事……點解林鄭冇用嗰個手機警報系統？」

壽司店棄壽司 食肆無法煮食

商戶亦受影響，天水圍站壽司店「爭鮮」職員表示，停電後棄掉所有壽司，「有成四大袋」，亦擔心店舖無法拉上電閘關門。元朗豐樂里食肆「香蕉仔」負責人謝先生說，傍晚6時許店內燈光「閃了下」，7時15分全店停電，因有後備電源，照明未受影響，但個多小時無法煮食，估計損失約1000元生意。