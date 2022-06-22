中電電纜橋起火燒斷 影響16萬戶 西北大停電 兩萬戶恢復需兩天

中電致歉：起火原因調查中不揣測

政府發言人凌晨表示，非常關注事件，對受影響居民深感抱歉，要求中電詳細調查。政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各部門盡力維持治安、醫療和其他緊急服務。

莊偉茵表示，昨晚約7時10分收到消息，元朗宏樂街朗屏8號附近中電一條電纜橋起火，估計16萬客戶受影響，電纜橋有3組13.2萬伏特高壓電纜，主要供電給元朗、屯門、天水圍一帶，事件導致高壓電纜損毁，經緊急調配電力供應，優先恢復電力供應給緊急服務，如醫院、鐵路，昨晚約11時半陸續為14萬戶恢復電力供應，但餘下2萬戶預計要兩個工作天才恢復電力供應，包括天水圍天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨，中電會和政府、管理公司等協調，為受影響的2萬戶提供基本公共照明、電梯等服務。

至於賠償，中電輸電及供電業務部高級總監張寶中稱，會先專注盡快恢復供電。

目擊火警的丘同學表示，昨傍晚6時半時電纜橋火勢已很猛烈，至8時橋看似快要倒塌，塌前傳出逾20下爆炸聲，「類似煙花的爆炸聲」，並冒出很多火花，亦聞到像燒塑膠的氣味，電纜橋隨後塌下，「成條橋中間摺埋，跌咗落地下」，其朋友在較接近橋的位置拍攝，塌橋時有震感。

消防昨出動兩條喉及兩隊煙帽隊，並首次出動滅火機械人協助灌救，至8時許大致將火救熄。警方稱，消防相信火警無可疑，起火原因調查中。

屯馬線服務一度停 交通燈失靈

網絡受影響 上網打電話困難

居於元朗溱柏的邱女士說，昨晚7時多正從元朗朗屏站回家，從站內見到有天橋起火，15分鐘內已蔓延至三分之二條橋，最終塌下，她當時十分驚恐，並聽到周遭多人表示「要盡快乘搭的士回家避難」。她又稱，事發時家中只有家傭陪同6歲兒子和4歲女兒，正吃晚餐，停電時網絡信號極差，致電家傭多次才能接通並安撫子女，家傭當時以電筒和電話照明，她決定日後在家中備存蠟燭。

港鐵屯馬線荃灣西至屯門站一度暫停列車服務，天水圍站一度因停電要關閉，至近8時服務陸續恢復正常，輕鐵服務則沒受影響。屯門、元朗及天水圍一帶部分交通燈失靈。CSL、SmarTone、1010及中國移動香港都表示，區內通訊網絡受影響，不少居民稱上網及打電話有困難。

消防收逾80宗困￼報告

臨時庇護中心開放

大停電下，不少市民要行樓梯回家。消防處昨晚7至10時在元朗、天水圍及屯門收到逾80宗困𨋢報告。民政處則表示，昨晚已開放朗屏社區會堂及天暉路社區會堂作臨時庇護中心。

陳紹雄：失一電纜即大停電不尋常

本身是中電中國區行政總裁的立法會議員陳紹雄表示，涉事輸電橋的電纜屬13.2萬伏（132kV）高壓電，負責大範圍供電，但這種龐大規模的輸電系統一般設有後備，不會導致廣泛地區停電，「叫N-1，即是原本需要2條（電纜），就加多1條，有3條；隨時失去1條，後備電纜都可提供服務」，故今次失去一條電纜便導致大規模停電，並不尋常。他又說電纜有充足的保護系統，例如有消防系統應對火災，電纜有截源系統和金屬保護體，可抵抗外部因素的破壞，「（若肇因是）自然災害，不會有這麼大破壞」。

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