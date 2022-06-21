珍寶葬身西沙 母公司：遇風浪翻沉

珍寶海鮮舫上月預告啟程離港，但本月出發離開香港仔避風塘前，用作廚房的躉船入水傾側。海鮮舫上周二在拖輪拉動下啟航，香港仔飲食集團未透露目的地，昨稱周六下午航至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，負責航程的拖船公司救援不果，海鮮舫最終前日全面入水翻轉。

水深逾千米 母公司：打撈非常難

香港仔飲食集團表示，由於事發地點水深逾1000米，擬進行打撈工程亦非常困難，正向拖船公司了解事故詳情，事件中未有船員受傷。集團又稱海鮮舫離港前，船身已接受詳細檢查和加上圍板，航程亦得到所需批文，對意外感難過不捨。

專家：四四方方犯風易傾側 打撈復修成本巨

英國輪機工程及海事科技學會前東亞區會長司徒家成表示，海鮮舫有數層高，船身「四四方方」犯風，較易傾側，而現時遇上季候風的風險亦較大，但難估計實際事故原因，形容事故罕見。對於事發地點水深逾千米，他說以現今科技可以打撈，但成本很高，而船體會被水流冲走，未必在沉船位置，經過海水撞擊，船上裝飾以至消防系統都會受破壞「散晒」，打撈後復修成本亦巨大。

曾建議政府出手保育海鮮舫的南區區議會前主席羅健熙表示，珍寶海鮮舫離港後，已預期它不會回歸，「但結局比大家想像中更戲劇化」。他認為海鮮舫留在香港仔避風塘是最好位置，批評特首林鄭月娥在海洋公園不肯接收海鮮舫後袖手不理，「煞有介事用（海鮮舫）來做政績（躍動港島南），傾不好就走人」。他又說珍寶王國昔日3船僅餘「太白海鮮舫」，未來去向值得關注。