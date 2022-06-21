政界參與慶回歸 周三起閉環管理

呼吸系統專科醫生梁子超認為，目前政府安排的措施非真正「閉環管理」，因不論家中及工作地點仍有暴露繼而感染風險，要有效隔離，可能要7日酒店隔離。

點對點來往辦公 每日指定中心驗核酸

據悉，慶典辦昨發信邀請政界人士出席七一官方活動，要求有意出席者周四起遵守多項防疫措施，包括只可「點對點」來回住所和辦公場所、每天赴指定社區檢測中心接受核酸檢測，七一活動前一日入住政府安排酒店，同住家人、司機周四起亦須每日檢測。當局又提醒有意出席者，七一前到辦公地點或出席其他公務活動，不可乘搭公共交通工具，亦不可參加聚集活動，並嚴格做好個人防護。

前一日入住政府安排酒店

至於領導人會否訪港、嘉賓是否要隔離，民政局回覆，慶典辦正為慶回歸活動積極籌備，現階段沒補充。

多名議員昨稱，收到政府通知周四起須遵守防疫措施，惟暫未知入住哪間酒店，亦未知「閉環管理」具體安排。民建聯郭玲麗表示，當局要求議員昨回覆是否出席活動，預計會在答覆後才交代詳情。對於早前一直有傳出席者須隔離數天，新民黨主席葉劉淑儀表示，特區政府一直爭取更靈活安排，但不知國家主席習近平會否來港。

立法會暫未公布「閉環」期間的會議安排，多名議員表示未收到通知，自由黨李鎮強強調，即使「閉環」立法會也不會停擺，相信會議將如期舉行。

梁子超：一日酒店隔離作用有限 應7日

梁子超說，一日酒店隔離作用有限，因目前新冠病毒多於一至三日內發病，要有效隔離，可能住7日酒店較穩妥。他補充，最重要是活動前24小時作核酸測試，並配合活動前一兩小時的快速測試。