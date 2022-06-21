政府網顯示有房 酒店稱已爆滿

江玉歡致電10多酒店訂不到

淘寶店開價4星級1400一晚 不保證有房

江玉歡向本報記者表示，兒子原計劃7至8月從歐洲回港，故她先到政府網站檢視檢疫酒店預訂情况，並遂一致電顯示尚有房間的酒店查詢，但致電逾兩小時後，3、4間酒店告知已預約爆滿，另有10多間無人接聽。對於部分價錢較貴的酒店也預約爆滿，她說感到難以想像。有指有網上商店出現炒賣檢疫酒店房期，江玉歡表示十分憤怒，質疑當局未做好把關，甚至後知後覺，直到事情發生才察覺。

本報接獲另一投訴，Amy的朋友在英國工作假期，因家中急事需於下月回港，Amy幫助朋友尋覓檢疫酒店，但花了近一星期無果。Amy同樣根據政府網站內的指定檢疫酒店名單逐間搜尋預約，惟連日「食白果」，後來有朋友告知有內地中介可預訂房間，因此才發現淘寶網站上有人提供香港檢疫酒店預訂。

根據Amy提供她和兩間淘寶店的對話紀錄，兩店店主索價不一，若要預訂7月中、大約一星期房期，一店聲稱4星級酒店要9800元人民幣，平均1400元人民幣一晚；5星級酒店則索價15,000元人民幣，平均約2100元人民幣一晚。但店主說明不保證會有房間。

另一淘寶店一開始回應Amy查詢時索價18,800元人民幣，平均一晚逾2600元人民幣，稱酒店是4星級，不肯透露是哪間，僅說是隨機；兩小時後更提高價錢至19,500元人民幣，平均一晚2700元人民幣。除了價格比酒店官方價錢貴，Amy說也擔心受騙，所以沒有在淘寶預訂。她認為政府應提供更多檢疫酒店，亦建議推行居家隔離，或使用現有的檢疫中心。