檢疫酒店疑現炒房 可貴4倍 暑假預訂近爆滿 「小紅書」商戶稱有房

明報記者 施晉宇 陳亦瀅 鄭律銘

食衛局：倘現違規會跟進 業界倡實名制

食物及衛生局回覆查詢表示，一直監察指定檢疫酒店的運作，若發現有違規行為會適當跟進。局方又表示，截至上周五（17日），本月和下月的整體房間預訂率約八成，而政府於上周四公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，完成審批其他申請後將再公布。

李漢城說，食衛局轄下的「指定檢疫酒店計劃辦事處」昨午致電他，商議預訂問題。李說已向政府建議酒店訂房須「實名制」以避免炒賣，「否則就不應容許做檢疫酒店」。他又稱，政府或酒店網頁顯示尚餘房間量與實際情况不符，是因部分酒店除經自己網站售房，亦會經旅行社網站出售。

商戶稱不能指定入住酒店 酒店：未見炒賣

本報記者以顧客身分，在內地應用程式「小紅書」向多個商戶查詢代訂7月初本港的指定檢疫酒店，至少3間稱有房，其中的「Arrivals商旅」帳戶，聲稱是正規票務代理公司的職員，可協助預訂4至5星級的檢疫酒店，並要求記者以微訊與客戶服務職員聯絡。客戶服務職員提供更具體詳情，稱下月預訂4星級酒店的價錢是16,800元，包括三餐，客人要向公司全數付款，預訂不成功會全額退款。職員稱客人不能指定入住哪一間酒店，解釋是由「（公司的）控防中心直接匹配」。

記者又發現在買賣平台「Carousell」有部分帖文，稱可代訂檢疫酒店，其中一個帖文稱手續費最低5000元。

記者按「Arrivals商旅」聲稱有房的檢疫酒店，向華美達海景酒店、華大盛品酒店、香港沙田萬怡酒店、觀塘帝盛酒店及如心酒店集團（見表）查詢，包括是否獲悉酒店房間遭高價轉租。如心酒店集團回覆表示，未留意到相關炒賣的情况，客人需要透過公司網站、電話或電郵方式，直接向公司預訂酒店，或經個別指定旅行社訂房。集團稱酒店收取的房價均為定價，以實名制方式預訂，並不接受客人更改姓名。其餘酒店在截稿前未有回覆。

記者昨日再以顧客身分，致電以上5間酒店查詢預訂情况，荃灣西如心酒店（低座）和香港沙田萬怡酒店有職員接聽，均稱7、8月已沒有房間，如要預訂房間均要以實名方式登記。

姚柏良：須加強規管 但要彈性

選委會界別立法會議員江玉歡稱，近日接獲數名市民反映，計劃返港但未能預訂檢疫酒店，促請當局確保房間供應，建議容許回港者居家隔離。

旅遊業界立法會議員姚柏良則表示，檢疫房間需求超出預期，相信與近日經香港返回內地人數增加有關。他說政府網頁已列明指定檢疫酒店房價，相信炒賣檢疫房間是個別人等的行為。姚認為要杜絕情况，政府須加強規管，但要存彈性，例如有市民因遇上航班熔斷，一刀切禁止轉讓或會衍生其他問題。

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