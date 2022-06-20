未獲留任 羅致光：對勞工保障是分號非句號

稱七改《僱傭例》「或是紀錄」

羅致光昨於網誌提到，現屆政府曾7次修訂《僱傭條例》，「或許是一個紀錄」，內容包括將法定侍產假由3天增至5天；將每年法定假日由12天逐步增至17天，與公眾假期日數看齊，以及取消強積金對冲等。至於早前提交增加違法行為罰則，以進一步加強職安健的修例工作，則待下屆政府完成。

至於任期只有兩年多的創新及科技局長薛永恒，昨出席商台節目《政好星期天》時表示，非常感恩有機會於過去幾十年在不同崗位服務市民，形容是「神奇旅程」。 他說今屆政府投放1500億元推動創科發展，屬史無前例，現時成果漸現，未來創科發展有國家支持，「一定無得輸」。

食衛局長陳肇始昨發表長達5000多字網誌，以「基層醫療健康新里程」為題，稱任內已完成基層醫療健康藍圖的框架，並提出目標和建議，以應付未來數十年的挑戰，今屆政府會將相關建議交由下屆考慮，以制訂合適執行方案。

至於任期橫跨兩屆政府的環境局長黃錦星，昨於社交網頁發帖，祝賀現任環境局副局長謝展寰將出任環境及生態局長，又稱自己在未來日子，會如同過去30年，在不同位置繼續關心及貢獻香港環保。

（新班子）