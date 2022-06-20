建制讚名單愛國 狄志遠稱班子有說服力

民建聯表示，期望來屆政府重視與立法會議員聯繫溝通，於制訂政策充分諮詢，令政策落實更暢順及符合民情。工聯會稱候任官員由現任官員、專業和社會各界的「有能者」組成，期望可切實解決房屋、安老、教育等深層次矛盾。經民聯聲明指恢復「通關」是香港當前「頭等大事」，冀來屆政府加快創造有利條件，推動本港恢復與國際及海外通關。新民黨表示，候任政府班子廣納社會優秀人才，相信將能破解香港社會深層次矛盾。

狄志遠稱，原憂慮候任特首李家超組班時間倉卒，組班或有困難，但見到新班子名單後認為「有一定說服力」，例如候任勞工及福利局長孫玉菡及房屋局長何永賢，分別是現任勞工處長及建築署長，以往在立法會表現不錯，反映李「用人唯才」，組合多元。

羅健熙稱政務官背景比想像多

民主黨羅健熙說，「不知是否原有期望太低」，認為最終公布下屆政府主要官員名單，「比想像中合理」，具政務官及專業職系背景候任官員「比想像中多」，有助確保政策延續及依循程序行事。不過，他關注政務官出身官員缺點是「較多包袱」，未知可否跳出原有框架發揮更多。

（新班子）