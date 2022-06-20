建制讚名單愛國 狄志遠稱班子有說服力

【明報專訊】候任特首辦公室昨日公布候任主要官員名單，多個建制政黨發聲明，民建聯、新民黨及經民聯均形容名單體現「愛國者治港」原則；工聯會聲明就稱候任民政及青年事務局長麥美娟為首名工聯會出身的局長，「可喜可賀」。新思維立法會議員狄志遠認為新班子「有一定說服力」，但促新政府盡快交代「副司長」權責。民主黨主席羅健熙就關注政務官出身官員，能否跳出既有框架行事。
民建聯表示，期望來屆政府重視與立法會議員聯繫溝通，於制訂政策充分諮詢，令政策落實更暢順及符合民情。工聯會稱候任官員由現任官員、專業和社會各界的「有能者」組成，期望可切實解決房屋、安老、教育等深層次矛盾。經民聯聲明指恢復「通關」是香港當前「頭等大事」，冀來屆政府加快創造有利條件，推動本港恢復與國際及海外通關。新民黨表示，候任政府班子廣納社會優秀人才，相信將能破解香港社會深層次矛盾。
狄志遠稱，原憂慮候任特首李家超組班時間倉卒，組班或有困難，但見到新班子名單後認為「有一定說服力」，例如候任勞工及福利局長孫玉菡及房屋局長何永賢，分別是現任勞工處長及建築署長，以往在立法會表現不錯，反映李「用人唯才」，組合多元。
羅健熙稱政務官背景比想像多
民主黨羅健熙說，「不知是否原有期望太低」，認為最終公布下屆政府主要官員名單，「比想像中合理」，具政務官及專業職系背景候任官員「比想像中多」，有助確保政策延續及依循程序行事。不過，他關注政務官出身官員缺點是「較多包袱」，未知可否跳出原有框架發揮更多。