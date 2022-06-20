4立會議員「轉跑道」 選委界議席須補選

多黨未商 李慧琼：時間尚早

4名加入政府的立法會議員均已辭任該職，本報記者昨晚瀏覽立法會網頁的議員名單，已不見4人名字。張國鈞已辭任民建聯副主席，李慧琼回覆查詢時表示，張國鈞繼續是民建聯成員，至於會否派人參加補選，她稱時間尚早，待合適時候有消息會再通知。黃國則稱工聯會未討論補選，對於是否希望奪回麥美娟辭職後懸空的議席，他稱需綜合考慮勝算和條件。

新民黨副主席黎棟國表示，當然希望在立法會有更多議席，但要待該黨黨團討論後才決定是否派人參選。自由黨也未討論補選，黨主席邵家輝認為黨內有人才，加上該黨現時只有4席，不足5人以組成名單加入事務委員會，倘有5席會較「穩陣」。

候任民政及青年事務局長的麥美娟被指過去主要涉獵勞工事務，她昨在記者會回應稱，自1993年已從事地區和青年工作，善於與市民接觸。被問到她過去不受青年歡迎，麥說在地區多年，與市民接觸不分政治立場，稱與青年溝通是民青局重點，期盼大家別再以立場先行，和而不同接納社會不同意見。

麥美娟稱將聚焦與青年溝通

民主黨籲先放低立場拿出誠意

民主黨青年事務發言人陳堡明認為，麥美娟缺乏青年工作經驗，期望她拿出與青年溝通的誠意，作為官員先放下個人立場，聆聽青年聲音。

張國鈞見記者時表示將做好政策解說工作，與內地和國際溝通，擦亮本港法治的「金漆招牌」，孫東則說會與團隊努力建設智慧城市和創科生態圈，推動粵港創科合作。

立法會主席梁君彥昨祝賀新政府的主要官員獲中央任命，同時恭賀4名立法會議員加入新班子，他期望新政府與立法會保持良性互動，達致良政善治。

議員辭職亦牽動立法會會議安排，立法會人事編制小組委員會主席葉劉淑儀一名職員的新冠快速檢測結果呈陽性，葉太原本今日要主持會議，但由於至昨晚其核酸測試結果未出，而副主席、工聯會麥美娟昨已辭任議員並即時生效，她已要求立法會秘書處將會議改用視像形式，她可繼續主持。她稱自己昨日做的兩次快測均呈陰性。

（新班子）