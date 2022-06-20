回應「林鄭愛將清零論」 李：正常更替 再談反修例事件 特首：一力承擔

特首林鄭月娥昨發聲明，祝賀獲中央任命的第六屆主要官員，深信他們在李家超領導下會貫徹落實「一國兩制」方針，以事不避難的精神聚焦發展，着力解決市民關注的經濟和民生問題。林太又感謝全體現任主要官員過去5年履職盡責，推動香港重回「一國兩制」正軌。她昨接受now新聞訪問時表示，樂見新一屆政府組班順利，感激其問責團隊過去5年的努力，並點名稱讚不再留任的律政司長鄭若驊及公務員事務局長聶德權，其中稱鄭就國安法及選舉法等作出「巨大貢獻」。

指衝突非妥協可避 「膿瘡」終會破

林鄭月娥特首任內發生反修例事件，昨出席無綫電視《講清講楚》時，被問到她日前指「主事官員」無就修訂《逃犯條例》認真解說，事後她被指推卸責任，林太答道有人放大了她的說話，稱自己是主事官員，最終會一力承擔責任。她指反修例事件已不是簡單修改條例的事，又指相關條例早已收回，「但是社會變了，有了一股反中央的力量存在」。

稱曾向警提意見 「最終雙方無人死」

被問到2019年為何當初不及早撤回修例，林太指去到今天不會天真地認為，隨便作一個妥協或「跪低」就能避過這場社會衝突，她稱有人形容是一個「膿瘡」，「它已經是一個『膿瘡』」，最終也會爆破，「只要有一件事符合到反中央，去爭奪政權」。她提到自己當時曾直接向警隊提出意見，最終雙方都無人死亡，「但係受傷嘅人恐怕係我哋呢邊多」。她不認為自己錯判形勢，稱問題在於回歸以來，未有認真面對落實一國兩制有漏洞，但她不會歸咎歷任特首無處理。

稱疫後集會復常 不評六四持燭入維園

林鄭月娥稱，示威、集會等在疫情過後會復常，不過被問到市民6月4日是否可持蠟燭及鮮花入維園，她稱難以評論某一件事件或某一個活動是否合法，又指在《港區國安法》下，要視乎行動是否有意圖分裂國家及推翻政權，亦要視乎事件發生時有無迹象和證據顯示是踩到「紅線」，以及是否涉及煽動。

卸任在即，她稱回歸以來無特首做到10年，自己能完成5年任期「已經非常開心」。至於日後會否擔任國家職務，她表示「可能都是希望休息陪家人」。

明報記者

（新班子）