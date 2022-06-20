任醫衛局長「3使命」 盧寵茂：全民強檢看時機

盧寵茂以往就新冠疫情發表不少評論。今年3月本港正值第五波疫情高峰，盧在now新聞節目《大鳴大放》表示，深圳在數日內禁足做全民強制檢測是「短痛避免長痛」，值得香港借鏡。昨再被問到面對現時疫情，香港需否做全民檢測及配合禁足，盧就稱「全民檢測牽涉好大資源」，一般只會在疫情初或受控後做，亦需檢視數據及跨部門研究方可落實。

曾稱「與毒共存」致「共赴黃泉」 指「插水論」侮辱

另外盧今年2月亦曾表示香港要堅持「清零」，認為「『與病毒共存』只會帶我們共赴黃泉」。就採購新冠疫苗，盧去年1月在電視節目提及國藥疫苗時，曾以由飛機跳出要有「降落傘」為喻，問「是否有三期數據支持一定要帶降落傘呢？」。「跳傘論」及後遭醫學會不點名批評。

盧寵茂過去亦曾涉不少政治爭議。2014年佔領運動期間，盧曾聯同550名醫生聯署登報，要求佔領者開路。2015年，港大校委會因「副校長任命事件」引起風波，盧為時任校委會成員，他在學生衝入會議室後倒地，經救護車送院。他又於2017年以「吸毒」比喻港獨標語。

（新班子）