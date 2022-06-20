昔斥一地兩檢 林定國今稱符港利益 張國鈞任副律政司長不退黨 稱履職「不偏不倚」

將任副律政司長的民建聯張國鈞辭去議員職位，但保留民建聯黨籍。過去曾多次評論反修例事件（見表）的他見記者時強調，會無畏無懼、不偏不倚履行職務。兩個律師會的主席說，由張國鈞自行決定是否保留黨籍。

林稱堅定維護法治 六四「不評論」

林定國昨見記者時強調，法治是香港的「金漆招牌」，強調自己作為熱愛香港的一分子，上任後會堅定維護法治，並說會用最大的誠意、竭盡能力，賺取社會的信任和支持。林2017年上任公會主席時接受「眾新聞」（已停運）訪問，說印象中曾參加1989年六四遊行，及2003年7月1日的50萬人大遊行。林昨日被問及六四事件， 林簡短一句「不會評論」。

大律師公會主席杜淦堃說，由一個大律師公會前主席擔任律政司長感到欣慰，形容林定國是願意聆聽的人，期望未來在法治議題上會好好溝通。新一屆政府預計就《基本法》23條立法，杜相信律政司有足夠機會給公會表達意見。在林定國接任大律師公會主席時擔任公會副主席的資深大律師彭耀鴻說，對林定國的誠信及尊重法律絕對有信心，並相信他作為公會前主席，不會想大律師的專業自主受影響。至於林在一地兩檢議題是否改變立場，彭說不評論。律師會會長陳澤銘說，期待林、張二人維護法治，尤其海外對香港法治多負面評論，希望他們可多講解。

杜淦堃讚林願聆聽 律師會倡向海外講解港法治

至於張國鈞的黨籍問題，杜淦堃及陳澤銘均說是觀感問題，由張自行考慮是否保留。陳稱只要大家認為無問題、處事公正，對張是否保留黨籍沒太大意見。杜則說應小心及秉公處理。

此外，2019年反修例事件期間曾任對話辦主任的候任副政務司長卓永興，被問及會否創造對話空間修補撕裂，卓稱溝通不止是對話，政府會採用落區、接受傳媒訪問等方式與市民接觸。

明報記者

（新班子）