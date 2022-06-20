被問張國鈞分擔檢控工作？ 林定國：檢控是我須負憲制責任

林定國在記者會上說，明白社會關心正副律政司長分工，他和副司長張國鈞在分工上已有初步構思，但要待正式上任與律政司同事商量。他承諾「必定會有清晰分工」，稱適時向傳媒交代。

陳國基則表示，上任後會統籌各政策局並要求部門精簡程序、提升效能，盡早解決市民生活困難，會要求相關政策局與內地保持密切聯繫。

陳國基：盡快與李擬定工作次序

陳國基又讚揚副司長卓永興經驗豐富，相信卓可協助他處理好政策局協調工作。他說，上任後會第一時間檢視哪方面「特定工作」可以交給卓永興，並相信兩人會很好分工、優勢互補。陳國基又說，香港面對很多困難，包括經濟、民生和防疫，上任後會盡快與行政長官開會擬定先後次序，「當然在民生方面緊急的事情，一定會先處理」。

卓永興：公務員生涯曾涉7政策局

卓永興在記者會上提及，目前政務司長轄下9個局中，自己38年公職生涯期間曾在其中7個政策局或轄下部門工作，相信經驗有助執行督導或協調。

（新班子）