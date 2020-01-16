房策舊班底掌新職 兩候任局長未提KPI

新一屆政府官員房規範疇將由財政司長陳茂波和候任財政司副司長黃偉綸領導，兩人均曾任發展局長，候任發展局長甯漢豪原任發展局常任秘書長，3人在地政均有經驗，加上原任建築署長的候任房屋局長何永賢，組成房屋規劃4人團隊。

被問公屋輪候目標 何：數字僅結果

黃偉綸昨表示，下屆政府較早期階段將聚焦空間規劃、土地供應和房屋興建。甯漢豪表示，過去數年政府已提出北部都會區、明日大嶼、新發展區和棕地策略，但要落實才會見效，本年底前會將精簡發展程序的修例條文交予立法會。她又期望在開拓土地上「提速、提量、提質、提效」，並會與業界緊密合作。

何永賢承認由建築署轉到房屋局是巨大挑戰，但認為改善市民住屋環境有意義。她稱會同時進行加強協調、平衡工序，以及引入新建築科技加快建屋，上任首天會聯絡建築業界。現時公屋平均輪候時間要6.1年，被問減少輪候時間目標，何永賢稱「數字只是結果」，目標是用盡方法加快建屋，「只是快一個月、兩個月都值得爭取」。她稱上任後需與房署開會，檢視有何項目可以加快才會制訂具體目標。

新民黨主席葉劉淑儀表示，現時有10萬劏房戶住在擠迫環境是恥辱，認為原建築署長何永賢出任房屋局長，是因為她懂得起樓，「起樓起快啲」。

李家超政綱提出，要就工作制訂KPI。陳劍青表示，兩名局長昨日均未交代KPI，質疑KPI只是規範公務員的「捽數」工具，而非向官員問責，「局長層次反而沒有指標」並不公平。陳建議設棕地擴張數量、劏房數字、租金和樓價指數升跌的KPI，以掌握政策效果。陳續稱，黃偉綸和甯漢豪升任後，兩人從屬佈局不變，相信土地政策不會有大變，擔心政府把房屋發展弱化成建築問題，忽視生活、規劃、好社區和成本負擔問題。

陳劍青憂房屋發展弱化成建築問題

全港關注劏房平台成員賴建國擔心房規官員沒任何承諾，無法給予劏房戶信心，又斥何永賢避答上樓時間，「簡單答，任內是否做到（3年上樓）目標？」賴促請官員上任後與民間團體會面。他又擔心，政府會為追求建屋量「篤數」，忽略改善基層住屋環境。

對於候任特首李家超提及KPI，港大社會科學院榮譽退休教授卜約翰（John Burns）說，社會早已有KPI，例如公屋輪候時間、劏房人數、堅尼系數。「如果不處理人們的KPI，你（政府）的KPI是沒有意思的」。

（新班子）