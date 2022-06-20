三成司局長政務官出身 近3屆最少 李稱多元 學者：突顯「愛國者治港」下缺人才

港大社會科學院榮譽退休教授卜約翰（John Burns）說，雖然公務員制度備受批評，但新一屆政府令人意外地起用的政務官已比他想像中多，此突顯在「愛國者治港」下缺乏人才，「從務實角度上，政府仍然要做到事」。傳任新政府行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀則說，過去兩屆政府即使中途換人都未提升表現，希望新班子做足5年。

紀律部隊專業職系出身各3人

根據新一屆問責官員名單，7名現屆官員過渡，包括特首辦主任陳國基升任政務司長，財政司長陳茂波留任；教育局副局長蔡若蓮及環境局副局長謝展寰則「坐正」擔任局長。撇除卓永興，在問責官員中，3人出身紀律部隊，另3人由專業職系出身；有6人從政府以外加入。

李家超：官員都是自己的選擇

李家超在記者會上表示，獲委任的官員都是他「自己的選擇」，與中央溝通過程中，中央有「方向性講過什麼人最好」，包括提醒他廣納人才。他表示，「對班子非常滿意」，並說團隊涵蓋公務員、專業人士、相關界別及地區網絡人士，形容團隊「多元、團結、忠誠、執行力強」。

被問及團隊組成是否嘗試對外帶出並非「武官治港」信息，李家超說社會很多時候以固有角度主導看法，強調物色團隊成員時「無好認真考慮他們來自邊個職系」，主要考慮官員有沒有經驗、知識及能力。至於公務員予人感覺着重程序，他稱程序重要，執行時要全面，但若能優化過時或重複的程序，做事時更能達到效果和得益。

葉劉料AO肯做仍有得升

葉劉淑儀接受查詢時說，政務官無可能像過去般壟斷司局長，但舉例李家超在記者會大讚政務官出身的下屆特首辦主任葉文娟，其他升任局長的政務官都是優秀，相信政務官「肯做就會被重用，忠誠不在話下，相信繼續有AO有得升上去」。

至於李家超是否應仿效過去兩屆政府中途換人，葉太說，今次是李精挑細選，港澳辦也出稿重視，相信中央也希望他們做足5年。「（過去兩屆）中間換人，對政府有無幫助啊？對民望、表現也無，中途換將係無用。」

下屆主要官員連同李家超在內，有4人出身紀律部隊，卜約翰說反映中央仍然首看重安全。至於李家超說自行挑選團隊人選，卜約翰說是程度問題，但分析李家超將非常依賴中央及中共管治，由官員名單中可見一斑。

高級公務員協會主席李方沖說，公務員佔下屆主要官員比例雖不算特別多，但認同來屆民生範疇政策局多由公務員背景的官員出任，相信配合施政及理解部門分工會快一點，容易磨合。他笑稱，部分部門未必有磨合期，需一上任就開工。

明報記者

（新班子）