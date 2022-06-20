三成司局長政務官出身 近3屆最少 李稱多元 學者：突顯「愛國者治港」下缺人才

【明報專訊】下屆班子的3名司長首次無一人為政務官，至副司長方有政務官出身的黃偉綸及先投考警隊再轉職政務官的卓永興，分任副財政司長及副政務司長。本報對比3屆政府上任時官員組成分佈顯示，今次是政務官佔問責司局長比例最少的一屆，21名司局長中僅得6人，即約29%是政務官出身，上屆政府上任之初比例則有44%（見表）。
港大社會科學院榮譽退休教授卜約翰（John Burns）說，雖然公務員制度備受批評，但新一屆政府令人意外地起用的政務官已比他想像中多，此突顯在「愛國者治港」下缺乏人才，「從務實角度上，政府仍然要做到事」。傳任新政府行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀則說，過去兩屆政府即使中途換人都未提升表現，希望新班子做足5年。
紀律部隊專業職系出身各3人
根據新一屆問責官員名單，7名現屆官員過渡，包括特首辦主任陳國基升任政務司長，財政司長陳茂波留任；教育局副局長蔡若蓮及環境局副局長謝展寰則「坐正」擔任局長。撇除卓永興，在問責官員中，3人出身紀律部隊，另3人由專業職系出身；有6人從政府以外加入。
李家超：官員都是自己的選擇
李家超在記者會上表示，獲委任的官員都是他「自己的選擇」，與中央溝通過程中，中央有「方向性講過什麼人最好」，包括提醒他廣納人才。他表示，「對班子非常滿意」，並說團隊涵蓋公務員、專業人士、相關界別及地區網絡人士，形容團隊「多元、團結、忠誠、執行力強」。
被問及團隊組成是否嘗試對外帶出並非「武官治港」信息，李家超說社會很多時候以固有角度主導看法，強調物色團隊成員時「無好認真考慮他們來自邊個職系」，主要考慮官員有沒有經驗、知識及能力。至於公務員予人感覺着重程序，他稱程序重要，執行時要全面，但若能優化過時或重複的程序，做事時更能達到效果和得益。
葉劉料AO肯做仍有得升
葉劉淑儀接受查詢時說，政務官無可能像過去般壟斷司局長，但舉例李家超在記者會大讚政務官出身的下屆特首辦主任葉文娟，其他升任局長的政務官都是優秀，相信政務官「肯做就會被重用，忠誠不在話下，相信繼續有AO有得升上去」。
至於李家超是否應仿效過去兩屆政府中途換人，葉太說，今次是李精挑細選，港澳辦也出稿重視，相信中央也希望他們做足5年。「（過去兩屆）中間換人，對政府有無幫助啊？對民望、表現也無，中途換將係無用。」
下屆主要官員連同李家超在內，有4人出身紀律部隊，卜約翰說反映中央仍然首看重安全。至於李家超說自行挑選團隊人選，卜約翰說是程度問題，但分析李家超將非常依賴中央及中共管治，由官員名單中可見一斑。
高級公務員協會主席李方沖說，公務員佔下屆主要官員比例雖不算特別多，但認同來屆民生範疇政策局多由公務員背景的官員出任，相信配合施政及理解部門分工會快一點，容易磨合。他笑稱，部分部門未必有磨合期，需一上任就開工。