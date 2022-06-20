蔡若蓮來屆掌教局 培育學生愛國愛家

蔡若蓮有從事20多年教育工作的經驗，亦曾任職教育局，負責校本課程及語文教學支援工作。2013年，她出任曾任福建中學（小西灣）校長，2016年參選立法會教育界選舉並落敗。2017年原為教聯會副主席的她，獲委任為教育局副局長，一度掀爭議。過去5年任教局副局長，曾就檢討幼稚園教育計劃與業界講解，向公眾推廣中華文化等。近日她回應教師流失率新高時稱，教育政策改變未必是教師離職主因，稱現時更替為健康和正常，看不到教學質素受影響。

加強STEAM教育 助握創科思維

蔡若蓮昨會見傳媒時表示，教育關係到學生前途、家庭幸福、國民質素，以至世界文明的進步，非常重要；她稱教育工作任重道遠，「不但是事業，更是使命」。她稱，世界急速轉變、科技日新月異，要回應時代的挑戰，要裝備年輕一代具21世紀所需的知識及技能，更重要是幫助他們從小建立國民身分認同、積極的價值觀及態度，成為愛國愛家的人。

蔡續稱，候任特首選舉政綱明確提出優化教育、裝備未來的目標，通過加強STEAM教育，助學生掌握創科思維，提供多元升學機會，開拓大灣區機遇等，為年輕人搭建更廣闊的舞台，讓他們發揮所長。

教聯會：盼有方案解決縮班殺校

教聯會及津小議會昨均表示，蔡若蓮是合適當局長人選，並關注學界人口危機。津貼小學議會主席胡艷芬稱，議會一直與蔡若蓮緊密聯繫，認為她教育出身，明白教育層面及學校事務，相信未來溝通暢順，盼共同面對新挑戰。當中最關注是入學人數減少，期望共商方案令教育生態穩定；另亦關注疫下全日復課、跨境生上學事宜。

教聯會主席黃錦良稱，教育是長遠投資，期望政府不減教育開支，且有更好的方案解決未來可能出現的縮班殺校，避免引起教育界震盪。他又稱，未來如何推國民教育，教育局是重要角色，要令年輕人正確認識國家、認識香港與國家關係，包括憲法、基本法等，稱不論透過課程層面、全方位學習，都一定要加強有關教育。

明報記者

（新班子）