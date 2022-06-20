港澳辦5期待 促新政府解深層矛盾 劉兆佳：行使全面管治權 譚耀宗：施政不佳要負責

新政府7月1日上任，國務院昨早公布主要官員任命，8名現屆問責官員過渡，特首辦主任陳國基任政務司長，財政司長陳茂波留任，大律師公會前主席林定國任律政司長。新班子來自不同界別及背景，包括政務職系（AO）、紀律部隊、政府專業職系及非政府出身人員。

聲明提房屋問題須更大魄力

港澳辦中午隨即發表聲明，對新一屆政府提出五點期待，冀新政府針對住屋、通關、貧富懸殊和青年發展等「突出問題」，積極回應市民關注，特別提到在房屋問題上，必須以更清晰目標、更大魄力和更有力舉措，解決劏房和籠屋問題。港澳辦又表示，確保一國兩制實踐「不變形、不走樣」是新政府義不容辭的使命，期望來屆政府全面履行憲制責任，落實「愛國者治港」原則、維護國家安全的法律制度和執行機制，以及中央全面管治權。

中聯辦冀提升管治效能

李家超：積極有為爭巿民信任

中聯辦亦發表聲明，指相信和期待新政府堅定不移維護憲制秩序，廣泛團結香港各界，冀新政府提升治理效能和解決社會深層次問題，以實際行動回應社會期望。

候任特首李家超昨在記者會表示，社會任何時候都會有分歧，將會以行動爭取市民信任，期望盡快以結果收窄分歧。他說，新政府會以誠懇態度聆聽、溝通和接觸市民，提升施政效能，積極有為以贏得巿民信任。

劉：政策仍由特區制訂

翻查資料，2017年特首林鄭月娥公布新班子後，兩辦未有作類似聲明。劉兆佳認為，港澳辦今次是行使全面管治權，五點期待亦清晰點出對新政府要求，不過他說不代表兩辦日後會增加對香港指導，強調具體政策措施仍由特區政府制訂，中央不會作出具體指示。劉兆佳指中央已對新政府提出明確要求，不會容許官員「無所事事、尸位素餐」，需就施政表現承擔責任，「（如果）做得不好，你的位置也未必穩陣」。

就五點期待，劉兆佳分析維護國家安全仍是優先處理工作，中央期望港府因應形勢，就《基本法》23條立法和訂立其他新法例。他指中央關注本港深層問題，冀新班子除了忠誠，同樣需要創新、擔當和勇氣，解決歷屆政府不能處理的問題，包括中央一直關注的房屋問題。

譚耀宗則表示，「此一時、彼一時」，今次是新選舉制度實施後首屆政府班子，中央寄予厚望，因此提出方向性期望和要求，表達對香港的關懷和祝福，例如就港人關心的房屋問題作提點。針對國家安全工作，他認為聲明未有詳述，但相信來屆政府會就《基本法》23條立法。至於日後兩辦會否增加指導，他稱要視乎情况，有需要才會發聲。

新民黨主席葉劉淑儀認為，兩辦發聲明是因為中央十分重視下屆政府「由治及興」的關鍵時期，若未來一兩年做不好，香港會沒落。她認為港澳辦在聲明提及「抓住住房、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，攻堅克難」，是對下屆班子的期望，全部是需要解決的重點。經民聯梁美芬稱，來屆政府面對的挑戰特別高，故兩辦發聲明鼓勵和支持新班子解決深層矛盾，期望能為香港打開新局面。

李家超昨接受《大公報》訪問時，表示需優先處理民生問題，包括房屋、貧富懸殊和青年發展等，盼兩至三年內有成果。針對土地問題，他稱會盡快處理棕地發展，至於清潔和道路阻塞等社區問題則要在短期內解決，期望幾個月至一年有成績。

明報記者

（新班子）

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