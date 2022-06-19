穿機械腿可走千步 「眼神堅定咗」

父自言沒能力達此效果

為家珏提供機械腿訓練的物理治療師、香港耀能協會持續復健中心經理廖志恆憶述，家珏接受機械腿訓練初期，「坐轉企」能力較差，當時每節約1小時的訓練時段只能走近400步，現時已可走1000至1500步，中途只需休息3至4次。 蔡爸笑言，若單靠自己抱着家珏走，「應該行十幾米大家都會攰」。

廖志恆說，癱瘓病人的康復潛力會隨未有接受治療、心肺功能減弱等而慢慢下降，一般而言，其餘與家珏相若、癱瘓近20年的腦損傷患者理應不宜接受機械腿訓練，惟蔡爸多年堅持助兒子練習步行，避免兒子肌肉萎縮，故能夠盡快獲得訓練。

廖又解釋，若使用傳統支架訓練，病人、訓練者均易疲倦，而「外骨骼機械腳」的髖關節、膝關節等位置均有感應器，患者穿戴後，機械腿可按其力度度身訂做訓練模式，「即係機械腳知道患者差幾多力先可以行到路，會幫佢補番啲力」，故訓練就變得相對輕鬆。

疫下患者斷訓練 功能退步

本港第五波新冠疫情高峰期，不少地區組織或暫停運作，但香港耀能協會持續復健中心未有關門，廖說「疫情下每個人都suffer（受苦），唔想患者受額外嘅苦」，故只限制每節服務人數，希望將影響減至最低。他說，有部分市民因憂慮疫情未有出門，曾見患者相隔3個月才再接受訓練，其心肺功能、手腳靈活度等已退步，「之前踩10分鐘單車都無問題，𠵱家大概5分鐘就喘氣」。

面對上述個案，治療師需利用手法治療及按摩改善問題，以每周接受3次訓練計算，約兩三周方能解決肌肉萎縮情况，但何時能令神經系統、心肺功能等恢復疫情前水平就不得而知。廖又說，患者及照顧者在家也可以做基本訓練，香港耀能協會在社交媒體亦有上載訓練錦囊，讓有需要的人了解相關資訊。