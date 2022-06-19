父抱癱兒學步 廿年不棄見曙光 轉機械腿訓練 治療師：倘沒堅持，關節已硬無法用

明報記者 何珮瑚

5月下旬一個早上，在大埔超級城附近的天橋上，蔡爸將載有家珏的輪椅停在一旁，把較自己重近16公斤、高一個頭的兒子擁入懷中，讓穿著彩色球鞋的家珏踏在自己的白色功夫鞋上面，僅靠手扶欄杆「借力」，二人猶如機械人行走般練習步行。這樣的路，父子已腳墊腳走了逾20年。

本報2015年報道，2000年某夜，家珏下班後如常騎電單車回家，遇上交通意外，送院後曾有醫生勸喻家人讓其捐出器官，蔡爸深信生存屬兒子的權利，堅持讓他接受治療，自己及後辭工與妻子一起照顧兒子。日月如梭，相隔7年再受訪，如今蔡爸已年屆七旬，父子仍堅持練習，就連蔡爸也不禁慨嘆：「點不知一幫就幫咗咁耐。」

伴兒上落天橋 今走10級已氣喘

經過20多個寒暑，現時48歲的家珏身體狀况大有好轉，由蔡爸形容當年「好似一袋麵粉挨落嚟」，變成能靠着父親的身軀，在天橋來回踱步，亦能上落樓梯。另一邊廂，往日能抱着兒子走20級樓梯的蔡爸，現往下走10級已氣喘，為減輕負擔，一家數年前聘請外傭間中陪同家珏練習，加上家珏日常需到不同機構接受言語、復康治療等，故毋須單靠蔡爸每日與他訓練。

堅持與兒子練習逾20年，有否想過放棄？「過去二十幾年我已經將所有愛心傾注落去，問心無愧，盡我所能。」蔡爸如是說。就是這種不屈不撓的精神，讓兒子能一直活動肌肉，避免萎縮，也等到非牟利機構引入「外骨骼機械腳」，由機械代替人力做步行訓練。為家珏做復康訓練的物理治療師廖志恆說，癱瘓多年的患者關節普遍僵硬，若非蔡爸多年努力，相信家珏或不適合使用機械腿。

蔡爸稱從未覺辛苦，間中聽到街坊為一家打氣也倍感窩心，但歲月無情，「以前同過我哋打氣嘅小朋友，𠵱家都做咗人媽咪」。談到年齡，蔡爸不禁擔憂若自己百年歸老，家珏又能否獨自生活，一念及此，他說：「早知係咁，不如當日佢（家珏）去咗先，咁樣可能對佢先係最好彩……最多都係唔開心一段時間。」

事發後完全未能說話的家珏，現時間中能說出「肚餓」等字句。蔡爸說，盼自己離世前，家珏能學會說話，「即使要求救都講到出聲」。他又說，現時抱着「做得幾多得幾多」的心態與兒子練習，「其實每日自己起身擘得大眼已經覺得賺咗」。

仍憂百年歸老 兒無力自立

蔡媽站在天橋另一邊看着父子腳墊腳練走路，笑言丈夫多年來一直親力親為照顧兒子，即使不慎跌倒，也不肯讓妻子或路人攙扶，堅持「自己起番身」。她說，是丈夫及一家多年來永不放棄的精神，讓當前近乎癱瘓的兒子，變成眼前可短暫獨自扶着欄杆看風景、能穿著救生衣游泳的人。她慨嘆，若當年放棄就等同失去十月懷胎的兒子，「佢（家珏）都唔想收工有意外」，另慶幸堅持多年迎來科技發展，機械腿為兒子康復路上帶來曙光，「無人知道科技如何，可能20年後又有啲我講唔到嘅科技」。

「望佢健康，講聲父親節快樂」

今天父親節，一家沒打算大肆慶祝，蔡爸將如常與兒子到天橋練習，晚上打算到大埔墟熟食中心用膳。被問到最想收到什麼父親節禮物，蔡爸思考片刻，道：「希望佢（家珏）健健康康，可以講聲父親節快樂。」

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