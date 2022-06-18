成人首兩針復必泰間距增至8周 下周三起可改預約

科委會：減心肌炎風險 免疫反應較佳

科委會聯同行政長官專家顧問團及新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會，審視復必泰疫苗數據，表示更多證據顯示接種首兩劑復必泰間距較長，可產生較佳免疫反應，出現心肌炎或心包炎的風險較低，建議18至59歲者首兩劑復必泰接種間距延至8周，個別巿民考慮風險及知情同意下，可縮短至不少於3周，其他年齡群組建議不變。

委員會之一、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋，自己及部分成員得悉近日有11歲女童曾接種第二劑復必泰，3周後因心肌炎需入院，而據他所知，近期再有部分青少年接種復必泰後有心肌炎，故在會上審視復必泰使用情况，決定按世衛指引更新建議；現時17歲或以下者首兩劑已建議相隔56日接種。他說成人都有針後心肌炎個案，惟主要在青少年出現，提醒青少年打針後要有足夠休息。

不建議大規模接種猴痘疫苗

另外，科委會表示目前海外有第二代天花疫苗及第三代疫苗用於預防猴痘，惟不建議大規模接種猴痘疫苗，亦不建議採用第一代或第二代天花疫苗，認為應視乎疫苗供應，可為曾接觸個案的人接種合適的第三代疫苗，按風險排列，最理想是於首次暴露4日內接種，另可考慮為高風險群組如醫護接種，如情况許可，在接種信使核糖核酸新冠疫苗、即復必泰同類疫苗前後，應相隔最少4周才接種猴痘疫苗。

（新冠疫情）