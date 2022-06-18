院舍續現爆發 員工須打3針每兩周驗核酸

多4院舍員工陽性

林鄭：現况較第五波初期穩陣

再多4間院舍昨呈報有員工對新冠病毒檢測陽性，包括上水信心護老之家、粉嶺東華三院寶鐘全英安老院、黃大仙路德會鳳德安老院，以及扶康會樂華成人訓練中心，部分職員及院友列密切接觸者送亞博館。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去7日有11間院舍出現個案，其中兩間殘疾院舍有較大爆發，分別涉5宗及14宗個案，其餘屬零星個案。他表示，隨着社區傳播增加，近期院舍個案增加屬預期之內，最重要是預防個案在院舍內造成爆發。

林鄭昨形容，目前院舍情况較第五波初期「穩陣」，惟仍須加強保護，將要求院舍員工每兩周做核酸檢測，稍後亦會要求員工打3針疫苗。勞福局長羅致光補充，早前已要求院舍員工每天快測，惟靈敏度與核酸檢測有差異，已打針員工若病毒量不高或難以快測找出，故下周三起將要求已完成接種的員工每兩周作核酸檢測。

安老事務委員會委員李輝認為，政府汲取第五波教訓後，現應對任何「風吹草動」都不敢怠慢，加強員工核酸檢測無可厚非，員工亦已習以為常。

啟德社區隔離設施擬重啟

勞福局早前成立跨部門工作小組，當局昨稱亞博館暫託及檢疫中心仍有營運，並擬在需要時重啟9間體育館和洪水橋社區隔離設施作暫託中心，連同亞博館可提供2000個牀位。林太亦說擬重啟啟德社區隔離設施，社署另覓得一間院舍作「逆檢疫」，一旦院舍出現大爆發可接收未受影響院友。羅致光補充，當局另向醫管局借用亞博館兩個展館，有需要可於數天後啟用。

（新冠疫情）