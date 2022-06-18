反恐特勤隊20人中招 警：會確保七一活動順利

參與七一警員閉環 專家料不影響

本港昨錄得1014宗本地個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，過去兩周個案逐步上升，預期將在現時水平徘徊，顯示社區有大量傳播鏈，但暫未見有爆發式上升。有記者問到警方反恐部門是否多人染疫，歐回應時未有確認是否涉反恐部門，僅說警方一個「內部部門」有約20人檢測呈陽性，最早6月12日呈陽性，又稱該部門警員毋須面向公眾，公眾亦不會到其工作場所。歐稱中心已跟進，安排患者和家人隔離及檢疫，並建議密切接觸者暫時不要上班，有關場所已消毒，未有回應為何早前無公布相關個案。

警方回覆查詢稱，約20名隸屬行動部警員確診，由6月12至17日證實對新冠呈陽性，相關警員工作期間有戴口罩，最後上班日期為6月11至17日，無影響公眾服務。本報詢問涉事部門是否反恐特勤隊、7月1日需否執勤及為何早前未有公布，警方稱七一會安排適當警力以確保相關活動順利及有秩序進行，而警方部署屬行動細節不會公開。

4校現群組 中九幹線地盤多3人中招

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，只要染疫警員隔離、不參與七一行動，其他警員續恆常檢測，不擔心警隊現擴散，而Omicron潛伏期較短，參與七一行動者7天閉環管理、有病徵時盡快通報，料不影響當日行動。

本港再有4間學校有班別出現群組，涉事班別需停課7日。何文田佛光街中九龍幹線地盤新增3宗懷疑涉Omicron BA.2.12.1個案，歐家榮稱共有7名工人染疫、均於地底工作，而約100名工人均於地底工作，已建議其餘員工停工及檢測。至於爆疫酒吧Racks City及FLM無新個案，歐家榮相信爆發已結束，而基因分析兩個群組病毒株與早前部分爆疫酒吧相同。

酒吧爆發料結束 民航處長家居檢疫

另外，民航處長廖志勇一名同住家人染疫，該家人已前往隔離設施，廖及其餘家人檢測均呈陰性、正家居檢疫，其間廖會在家工作。

（新冠疫情）