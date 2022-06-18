「以身作則」 林鄭餞別宴全取消

前日赴行會飯局 僅進食交談除罩

據記者前日於飯局所在中環文華東方酒店所見，林太在場逗留約一個半小時，多名政商界人士亦先後現身酒店，並幾乎同一時間離開，包括傳將任律政司長的消委會主席林定國、行會成員李國章及查史美倫及周松崗、公務員事務局長聶德權、副環境局長謝展寰、醫管局主席范鴻齡、港鐵主席歐陽伯權、港交所行政總裁歐冠昇、東亞李國寶、中大校長段崇智及前校長劉遵義等。

行會定期邀請前成員、政界、領事及商界人士出席聚會。據悉，林太與上述政商界人士當日出席行會安排的定期飯局，全場逾80嘉賓獲邀，分坐11枱，但無身兼立法會議員的行會成員出席。與會者稱，離席要戴口罩，林太上台發言期間一直戴口罩，僅進食及與同枱嘉賓交談期間無戴口罩。

已赴答問會 無特別說話同議員講

翻查周三及宴會當日下午才公布的確診數字，當日本港分別新增971宗及1085宗本地個案。本報昨向特首辦查詢基於什麼考慮出席周四午宴，截稿前未獲回覆。候任辦亦無回應候任特首李家超會否考慮暫停社交聚會。

林太昨午在記者會呼籲市民減少跨家庭聚會，又說會以身作則，「大家都知道我接近任期結束都有唔少呢啲餞別、歡送嘅宴會，我全部取消喇」。她舉例，記者會舉行前兩小時，決定取消她宴請部門首長午宴，下周司局長宴請她及行會成員安排的晚宴均已取消，並為不能出席宴會呼籲主辦單位見諒。

立法會秘書處昨通知議員，稱近日疫情反彈，與特首辦及議員商討後，審慎起見決定取消下周二的特首餞別午宴。林太昨說，由於早前已出席立法會最後一次答問大會，故無特別說話要同議員講，又說自己呼籲社會減少飲宴，「無理由自己仲去食飯㗎」。

（新冠疫情）