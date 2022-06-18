3日過千陽性入院重症未反彈 措施未需收緊 林鄭籲減聚會 有校即勸撤謝師宴

本港過去兩周單日新增陽性個案由約400宗倍增至逾千宗，政府昨早召開跨部門會議，林鄭月娥下午隨即舉行記者會，稱隨着社交活動增加、不少人習慣定期做快速測試，個案增加無可避免。她說上周與相關專家會面，她亦同意專家建議應關注住院情况，並引述醫管局數據，現時留醫、接受隔離治療、重症及接受深切治療新冠患者人數穩定，強調疫情未為公院構成嚴重壓力，又形容上述數字具指標，不少地方已用作評估疫情。

師生快測至8月 院舍兩周一檢

林太稱工作方向是要減少大型爆發及影響特別群組，昨就學校及院舍等公布一系列措施，包括延長師生每日快測規定至8月中、要求院舍員工兩周一檢等。她說近期雖未見「學校級」爆發，但有群組涉學生脫口罩聚餐，籲學校減少謝師宴和慶功宴等，另呼籲父親節減跨家庭聚會，又說將更廣泛免費派發快測包。

被問會否收緊社交距離措施，林太重申現時毋須利用法律收緊，以呼籲方式提升市民防疫意識，「愈有意識、愈做好預防，就愈可以避免需要用法律上嚴格限制市民日常活動」，惟沒回應疫情至何地步才需收緊。她認同不少社團不希望錯過慶回歸活動，故冀鞏固防疫以求讓相關活動得以舉行。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會說，相信父親節巿民會與家人外出用膳，「一定有跨家庭聚會」，風險會增加，將觀察疫情有否上升，並提醒食客離開座位應戴口罩。被問進入前須快測的要求會否擴展至食肆，歐說酒吧較多人與人接觸、較高危，食肆有固定座位及鮮風規定，料風險較低。

許樹昌：不能忽略死亡數

孔繁毅料2000宗見頂未需憂

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認同改以入院及重症數字等評估疫情，惟不能忽略死亡人數，強調上述指標於大部分接種率較高的地方是關鍵。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅亦認為確診數字已不重要，又謂新加坡取消防疫措施後日增約3000至6000宗，惟重症及死亡人數很少。孔說，現時本港築起防感染屏障，料現行社交措施下即使市民不減聚會，料單日個案亦會於2000宗見頂，屆時重症及死亡比例與現時相若，故毋須擔心。

籌辦謝師宴的中六黃同學說，校方因應林太呼籲建議取消，部分教師亦憂傳播風險拒出席；校方另憂港府或突一刀切禁止舉辦。他說謝師宴「一生人一次」，正尋找保證能退款的酒店，冀說服校方允許7至8月舉辦，否則將延至年底。

培僑中學校長伍煥杰則表示，校方為「play safe（安全起見）」已連續3年取消謝師宴，認為學生有不同方法向教師表達謝意，畢業後亦能回母校與師長見面，安慰學生毋須感可惜。伍又說學生「難得有比較正常嘅校園生活」，認為現時學校防疫措施已足夠。

飲食業幸未收緊 料父親節生意跌半

明日是父親節，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，至昨暫未有人因此取消預約，他慶幸未收緊社交措施，「好彩措施無『午時花六時變』，如果唔係唔知點做生意」，惟今年市道淡靜，食肆預訂只達五成，估計收益只及去年一半約2億至3億元。

明報記者

（新冠疫情）

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