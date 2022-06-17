專科門診輪候 九西聯網眼科最長等逾3年

醫局：第四季改計法 非數字遊戲

醫管局公布去年4月至今年3月底的專科門診穩定新症輪候數據，比較七大醫院聯網，九龍中聯網有5個專科最長輪候時間達100周或以上，為眾聯網之冠。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨表示，局方一直有推短及中長期措施改善輪候時間，如以特別酬金計劃聘醫生加開診症節數、推動公私營合作等，局方去年10月至今年3月按月監察，發現整體而言各專科輪候時間有縮短，措施見初步成效，如眼科由去年10月的142周減至今年3月的95周。惟他承認，當中1至3月輪候時間改善，主要與本港年初爆發第五波新冠疫情、市民減少預約新症有關；隨着疫情緩和，4月起預約新症人數回升，料未來輪候時間再延長。

劉透露，第四季起醫管局將更改專科門診新症輪候時間計算方法，現輪候時間以病人首次獲專科醫生會診為準，日後改為病人首次在綜合診所獲得醫療服務計算。綜合診所服務2018年推出，至今各聯網共有逾百間診所，覆蓋耳鼻喉、風濕科等19個病症，病人可自行選擇，先到診所接受由護士及專職醫療人員提供的檢查，或繼續「排舊隊」等見專科醫生。

劉稱，病人在綜合診所可更快獲得醫療服務，以耳鼻喉科為例，新症等醫生會診或需一年，綜合診所或只需半年，強調局方用新計法非「數字遊戲」，只為反映病人獲得醫療服務的實際時間。

彭鴻昌指不可接受 倡發展基層醫療

社區組織協會幹事彭鴻昌指眼科輪候時間多年未改善，需等逾百周不可接受，建議局方推地區為本措施，增聘人手往九龍聯網服務，並加快發展基層醫療，減少新症流入公營系統。至於醫管局更改輪候時間計算方法，彭認為更改計算方法是否合理，關鍵在於綜合診所服務是否符合病人需求，但診所成效仍待觀察。