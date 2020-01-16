潘樂陶公司涉合謀定價 競委入稟 空調工程安樂信興被指提供「掩護式標書」 潛在銷售額20億

潘：真金不怕洪爐火

安樂工程執行董事兼主席潘樂陶昨出席集團股東周年會時稱，不評論案情正確與否，強調審裁處未有進一步決定，涉案員工繼續在安樂工程工作。被問會否影響日後投標政府工程項目，他說「真金不怕洪爐火」。安樂工程集團昨晚發公告，表示與安樂機電設備正就訴訟尋求法律意見。

申請人為競爭事務委員會，7名答辯人為安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司（合稱「安樂」）、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司（合稱「信興」）、安樂高級工程師佘嘉偉和鄭潔純，以及信興高級經理關兆堅。

歷時4年涉83標書 包括房協煤氣公司物業

競委會稱，安樂及信興是互為競爭對手的空調工程供應商，於2015年12月14日至2019年12月4日期間，上述3人在回應顧客的報價或招標邀請時，透過電郵及電話信息，要求和同意提供「掩護式標書」（俗稱「豬仔標」，即提供一個比對方更高的報價，令對方取得工程合約）、分享本身投標意向資料、或披露意向投標價等敏感商業資料。競委會接獲投訴及調查後揭發事件。

入稟狀列出涉案共83份工程標書，分佈27個物業，其中32份由安樂投得，17份由信興中標。相關工程涉及商廈和豪宅，包括房協位於英皇道1063號的大廈、北角渣華道煤氣公司物業、舊山頂道裕景花園、九龍塘喇沙利道23號一獨立屋等。其中喇沙利道物業，翻查土地註冊處資料，持有人為吳惠平（Nancy Ng），與遠東發展主席邱達昌之妻同名。

據入稟狀，安樂的佘嘉偉電郵至信興的關兆堅，附上置邦物業管理就英皇道1063號的報價文件，關轉發電郵予同事時表明「豬仔標」，信興其後按安樂指示報價，價格較安樂更高，安樂最後投得合約。信興並就喇沙利道物業的冷氣安裝工程，向安樂的鄭潔純傳送以「豬」為題電郵，信興要求並獲對方協助，安樂報價較高，信興終投得工程。

審閱百萬份文件 競委會最多證據合謀案之一

競委會認為有關行為屬嚴重反競爭行為，要求審裁處頒令宣布安樂和信興違反《競爭條例》的第一行為守則，並宣布3名員工牽涉違反該守則，判處罰款及禁止相關公司和人物從事該些行為等。競委會相信，兩公司持續從事違例行為，對其所提供的空調工程服務構成潛在的影響，工程的潛在銷售總額約20億元。競委會強調，安樂工程集團及信興集團各自與其附屬公司為同一業務實體，故同被視為第一行為守則主要違法者，須承擔法律責任。

競委會行政總裁畢仲明認為，空調是現代生活必需品，有關合謀行為影響不少住戶及在商業大廈工作的人，打擊影響民生的合謀行為繼續是競委會的執法重點之一。畢又指已知悉尚有其他涉空調工程的潛在反競爭行為，短期內可能展開進一步法律程序。競委會稱，本案共審閱近100萬份文件，成為競委會有史以來處理最多證據的合謀案件之一。

【案件編號：CTEA 2/22】

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