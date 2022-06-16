地契到期 黃偉綸︰2047從來不是期限

黃偉綸昨書面回覆立法會議員江玉歡就2047年地契「大限」的提問時稱，港府已於1997年7月公布政策聲明，指沒有續期權利的地契（不包括短期租約及特殊用途契約）可由港府全權酌情決定續期50年而毋須補繳地價，惟須每年繳納租金，款額相當於有關土地應課差餉租值的3%。

一直按97年政策處理 可酌情續期50年

黃指地政總署一直按上述政策處理地契續期事宜，撇除考慮作特別用途的契約，絕大部分相關契約均獲續期，故在土地行政上，2047年從來不是一個期限。

黃偉綸去年4月回覆同一提問時，亦稱絕大部分契約按上述政策續期，但未有就2047年「大限」之說明確表態。財政司長陳茂波於2016年任職發展局長時則曾撰文指2047年「大限」之說沒理據。

料年底完成整理2400地契 研精簡續期

按政府統計，至2047年6月29日約有2400個地段的地契到期，涉一般商業、住宅或工業用途，當中最早一批於2025年到期的地契涉約50個地段。黃偉綸稱地政總署仍在整理2047年6月30日當天到期的大量地契，料可如期今年底完成。黃又指由於續約牽涉手續較繁複，政府正探討以較精簡的程序為地契續期，包括探討能否透過法例，減省業權人續期手續。

測量師倡提早續期予公眾信心

劉振江說地契續期政策在特區成立前已定下，不可能改變，「政府沒有理由不續約，否則整個土地制度會有很大信心危機」。他認為，現時政府在地契續期上沒有機制，並不理想，銀行對此也有擔心，建議可先為未來10多年內到期的地契續期，提前例如5年或10年，「50年期（地契）早10年、5年（續），都正常」，提早續期也對2047年6月底到期的地契起示範作用，讓公眾安心。