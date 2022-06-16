李慧琼吳秋北傳入行會 學者孫東掌創科局呼聲高

有傳會擔任副律政司長的民建聯張國鈞、民政及青年事務局長的工聯會麥美娟，昨日在立法會討論政府架構重組時不在席，也沒有投票，記者向他們查詢缺席原因，截稿前沒有回覆。二人於上周五財委會審議政府架構重組時同樣缺席會議。

孫東：有什麼新消息，等李家超公布

有傳媒報道，學者孫東或出任創新科技及工業局長，他在大會開始處理政府架構重組時在席，其後離席，亦未有投票。而他在上周財委會會議上，就政府架構重組撥款投下贊成票。孫東昨日被問到會否加入政府時，表示他現在是立法會議員，集中議員工作，「有什麼新消息，等（候任特首）李家超先生公布，現在這個時間不能有更多答覆」，本報其後再向他查詢缺席投票原因，截稿前沒回覆。

另外，有報道指李慧琼和吳秋北將分別代替張國鈞和黃國健，加入新政府的行政會議非官守成員之列。對於會否加入行會，李慧琼表示未有消息公布，吳秋北稱留待政府公布。現任行會成員、建制派「班長」廖長江被問到會否留任行會時未有正面回應，稱應向李家超查詢。