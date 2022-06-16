李慧琼吳秋北傳入行會 學者孫東掌創科局呼聲高

【明報專訊】立法會昨日表決有關政府架構重組的決議案時，有10名議員不在席，其中被指有機會加入下屆政府的民建聯張國鈞、工聯會麥美娟、選委會界別孫東均未有投票。另外，有傳媒報道民建聯主席李慧琼和工聯會會長吳秋北將加入下屆政府行政會議，二人昨日對於會否入行會均不置可否。
有傳會擔任副律政司長的民建聯張國鈞、民政及青年事務局長的工聯會麥美娟，昨日在立法會討論政府架構重組時不在席，也沒有投票，記者向他們查詢缺席原因，截稿前沒有回覆。二人於上周五財委會審議政府架構重組時同樣缺席會議。
孫東：有什麼新消息，等李家超公布
有傳媒報道，學者孫東或出任創新科技及工業局長，他在大會開始處理政府架構重組時在席，其後離席，亦未有投票。而他在上周財委會會議上，就政府架構重組撥款投下贊成票。孫東昨日被問到會否加入政府時，表示他現在是立法會議員，集中議員工作，「有什麼新消息，等（候任特首）李家超先生公布，現在這個時間不能有更多答覆」，本報其後再向他查詢缺席投票原因，截稿前沒回覆。
另外，有報道指李慧琼和吳秋北將分別代替張國鈞和黃國健，加入新政府的行政會議非官守成員之列。對於會否加入行會，李慧琼表示未有消息公布，吳秋北稱留待政府公布。現任行會成員、建制派「班長」廖長江被問到會否留任行會時未有正面回應，稱應向李家超查詢。